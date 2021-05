AMLO espera concluir la vacunación contra covid-19 en octubre

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador espera que la vacunación por Covid-19 termine en el mes de octubre. Para lograrlo su gobierno anunció que habrá una ampliación de los puntos de vacunación y no solo eso, sino que se van a redoblar la llegada de nuevas dosis, de este modo se busca terminar de inmunizar el mes de octubre.

Hay que mencionar que México ha estado experimentando una alentadora disminución de contagio y muertes a causa de COVID-19. Por lo que el escenario se muestra bastante favorable para conseguir que la población pueda comenzar a hacer vida normal. Bajo este contexto las palabras del presidente de México fueron “Queremos terminar la vacunación en el mes de octubre, mucho antes de que inicie el invierno. Ese es el plan en general”.

Este anuncio fue realizado por AMLO en medio de una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde se encontraba acompañado de las autoridades sanitarias. Por otro lado, este también mencionó que se están conformando más brigadas y que se van a instalar más centros de vacunación para poder cumplir con el plan general.

Sin embargo, esto no quita la posibilidad de que un escenario como este no suceda, es decir, que la vacunación no se termine en octubre. Pero en el caso de que esto llegue a ocurrir el presidente añadió que los mexicanos al menos habrán recibido como mínimo una dosis en octubre. Dicho esto, no se ofrecieron muchos detalles sobre los puntos de suministros.

Lo mencionado es importante porque para poder inmunizar a los mexicanos completamente en el mes de octubre, se tiene que hacer un cambio radical en el programa inicial del gobierno. Recordemos que en un principio se tenía planeado terminar con la inmunización en el mes de marzo del 2022. Pero ahora la situación es otra y se busca que los mexicanos puedan recibir ambas dosis de la vacuna, o de no ser posible al menos una de las dosis.

Con todo lo mencionado en mente hay que saber que en México hay 126 millones de habitantes y hasta ahora el gobierno ha administrado 23.3 millones de dosis de las vacunas; Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, CanSino y Sinovac. De todo esto 10.7 millones de personas son las que han completado su esquema de vacunación.

De momento se ha comenzado con la inmunización de todos los mayores de 50 años, personal sanitario, maestros y mujeres embarazadas. Bajo este esquema se planea que para julio se empiece con los mayores de 40 años. Para lograr esto hay que obtener más vacunas y es por ello que el canciller, Marcelo Ebrard dijo en una rueda de prensa que esta semana llegarán cinco millones más de dosis.

Esta última sería la cifra más alta que ha adquirido el gobierno de México en tan solo una semana. Pero eso no es todo ya que las llegadas se van a seguir multiplicando de esta manera en junio de acuerdo con el pronóstico más conservador, se va a llegar a 34 millones de dosis nuevas. Esto es una gran noticia, ya que superó la cantidad recibida en diciembre del año pasado que solo fue de 30 millones.

A todo esto, hay que sumarle que existe la posibilidad de que se puedan llegar a nuevos acuerdos con Estados Unidos para obtener más vacunas. Recordemos que fue México el primer país que a finales de marzo obtuvo las vacunas de AstraZeneca que Estados Unidos no utilizaba. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que el país vecino entregue nuevos cargamentos luego del anuncio de presidente estadounidense Joe Biden sobre repartir hasta 80 millones de dosis anticovid.

Todo esto es un gran panorama para el país, el cual ahora se encuentra en un proceso bastante alentador de reducir la epidemia. Hay que recordar que llevan 17 semanas consecutivas a la baja y se están abriendo la semana número 18 siguiendo el mismo proceso de baja. Por lo que se encuentran muy lejos de la crisis de enero pasado, que fue cuando los contagios y fallecidos estuvieron a punto de saturar los hospitales y cementerios. Por fortuna para el país las cosas marchan muy bien con respecto al tema del COVID-19 y esto lo ha hecho saber el presidente Andrés Manuel López Obrador.

(I.S.)