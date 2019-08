CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el empresario Carlos Slim se comprometió a seguir invirtiendo en el país.

Va a crecer más la economía y además “estamos haciendo bien las cosas”, subrayó.

Esto, luego de que sostuvo un encuentro ayer miércoles con el empresario.

“Me reuní con Carlos Slim ayer. Él está dispuesto a seguir invirtiendo en el país, él siempre ha manifestado que lo mejor es invertir en México.

Buena relación

“Ayer vino a decirme que van a seguir invirtiendo, que está en la mejor disposición de invertir y seguir invirtiendo en el país y es buena la relación, así como con otros empresarios”, detalló el mandatario.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario relató que la filosofía de Slim es seguir los pasos de su padre que a pesar de la revolución Mexicana, continuó con sus negocios en el centro de Ciudad de México.

“Me habló de que su padre tenía un comercio, aquí en Corregidora y lo mantuvo en los momentos de más violencia en México, cuando la Revolución mexicana. Su papá mantuvo el comercio y me decía ‘si entonces mi familia no se fue y siguió invirtiendo, yo tengo esa enseñanza’ y claro que no se pueden comprara los tiempos”, afirmó.

El Consejo Coordinador

“Hay comunicación permanente con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ayer me reuní también con Carlos Salazar (líder de ese organismo). Estoy seguro de que va a crecer la economía, además estamos hacendo bien las cosas”, expuso el mandatario.

Al hablar de la economía, el Presidente confió en que va a crecer la economía y además “estamos haciendo bien las cosas.”

“Me importa mucho que la gente tenga para comprar. Que se compre en los mercados, en las tiendas de abarrotes, en los centros comerciales. Aquí en el centro que haya movimiento. Que haya consumo, eso tengo información que se está dando”, aseveró.

Hay que esperar el 2%

Además, reiteró su pronóstico de que la economía de México crecerá 2.0 por ciento durante 2019.

“Hay que esperar para el 2.0 por ciento. Lo importante de ayer es que no caímos en recesión. Ahora viene el que podamos crecer al 2.0 por ciento a finales de año. Se están arreglando las cosas para que haya más crecimiento, acompañado de desarrollo”, expresó.

López Obrador aseguró que, “desde luego, va a haber más crecimiento, vamos a esperar a ver cómo termina el año, hay ahorros, no tenemos problemas en las finanzas públicas. Estamos también cuidando no aumentar deuda este año, no queremos aumentar deuda pública el año próximo”.

Los derechos humanos

Por otro lado, recomendó a todas las autoridades que en la lucha contra la delincuencia se respeten los derechos humanos y no se permitan masacres.

“Solo recomendar a todas las autorizadas que no se use la fuerza, que sea el diálogo y se usen las libertades, el derecho a disentir y que no haya reprensión, eso recomendamos.

“Inclusive en acciones que tienen que ver en el combate a la delincuencia, respeto a los derechos humanos, nada de masacres, respetar la vida, eso se está haciendo, se puede.

El Presidente se refirió a la situación en Zapopan, Jalisco, donde se registró un enfrentamiento entre grupos criminales y quedó en medio del fuego cruzado la esposa del gobernador de Nayarit y su familia.

“Afortunadamente no pasó a mayores, no continuaron los enfrentamientos”, señaló el mandatario.

Sorpresa en deportes

López Obrador también felicitó a los deportistas mexicanos que participan en los Juegos Panamericanos 2019, por su destacada labor y obtención de varias medallas, y anunció que les tiene una sorpresa para cuando regresen de la justa deportiva que se desarrolla en Lima, Perú.

“Estoy pendiente de esta competencia y cuando regresen les tengo una sorpresa, les voy a dar una buena noticia cuando regresen, nada más les pido que le sigan echando ganas, que sigan poniendo en alto el nombre de México”, expresó.

Hay una deuda con ellos, dijo, pues el gobierno no les ha dado todo lo que merecen, “pero ahora que regresen nos vamos a poner al corriente, vamos a ayudar a todo este grupo de deportistas que están haciendo una extraordinaria labor”, expresó tras destacar el desempeño de la delegación mexicana.