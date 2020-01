AMLO evidencia a su hermano y advierte: Se acabó el nepotismo

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que uno de sus hermanos —sin decir nombre— trató de realizar una gestión con el gobierno de Chihuahua y no se le dio audiencia.



Ante ello, el mandatario advirtió que no se debe relajar la disciplina contra el nepotismo.



En su conferencia mañanera, AMLO recalcó que en su gobierno “se acabó el nepotismo y el influyentismo”.



Pidió a todos los servidores públicos que no se relajen ante el nepotismo.



Memorándum a los gobiernos

En el acto leyó el memorándum que envió el 13 de junio de 2019 donde prohíbe que reciban a sus familiares o contestarles el teléfono.



“Fue uno de mis hermanos a hacer una gestión, no sé de qué tipo, y como ya había dado a conocer esto, me lo comentó el gobernador de Chihuahua (Javier Corral) que le dijo al funcionario del Estado: no, no tengo porque recibir(lo), ni tu tampoco.”-



Preguntas y respuestas

¿Qué hermano fue?, se le preguntó al mandatario.



“Un hermano, no voy a detallar eso. Pero…”, respondió.



¿Qué tramite?



“No sé, no me dijo el gobernador, no me dijo, querían una entrevista con el gobernador o con un funcionario del gobierno del Estado", agregó.



“Pero que quede claro, nosotros luchamos mucho tiempo contra el régimen corrupto, que avanzó en la destrucción de México… No llegamos aquí para hacer lo mismo que hacían los que se fueron”, concluyó.

