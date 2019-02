AMLO exige que no se simule con una corporación

Espera lograr acuerdos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será respetuoso de las decisiones que tomen los legisladores, y confió en que estarán a la altura de las circunstancias, no caerán en simulaciones y lograrán acuerdos en el tema de la Guardia Nacional.

“No queremos ser simuladores, no vamos a aceptar leyes que no resuelven el problema. No queremos una reedición de la Policía Federal que no funcionó”, expresó el mandatario durante su conferencia matutina.

Sostuvo que impulsa su propuesta como lo hizo en un principio, porque necesita su plan de seguridad del apoyo del Ejército porque tienen disciplina, profesionalismo y son 220 mil elementos de esa institución, 40 mil de la Marina y 20 mil actualmente de la Policía Federal.

Sobre la propuesta de que las Fuerzas Armadas colaboren durante cinco años y después desaparezca la Guardia Nacional, el mandatario federal indicó: “Eso yo lo aceptaría, y les voy a decir por qué, porque estoy seguro que como va a funcionar le van a dar continuidad, eso está bien, es el beneficio de la duda”.

López Obrador sostuvo que se busca que la Guardia Nacional tenga presencia en todo el país, en 266 coordinaciones, y eso va requerir contratar, convocar, reclutar más elementos, y aunque ya hay jóvenes interesados en participar, esto dependerá de lo que se resuelva.

Normalización

En otro tema, el presidente López Obrador aseguró que a dos meses de echar a andar la estrategia contra el robo de combustible se ha pasado de 56 mil a 8 mil barriles diarios de combustibles robados en todo el país.

Informó que a pesar del sabotaje, se normalizó el abasto y se logró disminuir el robo de combustible.

“Pasamos momentos difíciles, alrededor de una semana con desabasto en las ciudades principales”, indicó el mandatario.

De acuerdo con las cifras, se ha logrado detener a 175 personas vinculadas a proceso, varios con prisión preventiva. Además, se han asegurado 7 millones de litros de combustibles.

Según Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, se normalizó la venta de gasolinas, Diesel y turbosina.

Detalló que hace un año se registraba en promedio diario 56 mil barriles de combustible robado. Y luego de dos meses de la estrategia, se logró disminuir a 8 mil barriles diarios robados.

Según las cifras, alrededor de 7 mil 800 millones de pesos se han recuperado por el robo de combustible. Para 2019 se estima el ahorro en 48 mil millones de pesos.

Ayer, el mandatario federal se reunió con integrantes de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), quienes ofrecieron su apoyo al Presidente en la campaña para jóvenes contra el uso de drogas y solicitaron también tener acceso a medios masivos de comunicación.