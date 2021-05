AMLO explica por qué su chofer no respetó la luz roja

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el pasado 7 de mayo, cuando el chofer de su Jetta se pasó un alto, se debió a que la agente de tránsito le dio el paso.

El mandatario aseguró que cuando sale a carretera no se pasa los altos y respeta el reglamento de tránsito.

El pasado 7 de mayo "El Universal" difundió un vídeo donde se observa que al salir de Palacio Nacional rumbo al Aeropuerto para viajar a Tabasco el conductor del Jetta de López Obrador se pasó un alto.

Hoy, en la conferencia mañanera, el presidente reconoció que el semáforo ubicado en la esquina de Pino Suarez y Corregidora sí estaba en rojo, pero aseguró que la policía de tránsito les dio el paso.

"Reclamo fraternal" a su chofer

"Los de 'El Universal' tienen aquí en la salida de Palacio Nacional a un fotógrafo, entonces como salgo a veces a caminar, porque tengo que estar en forma para poder batear arriba de 300, se dan cuenta si se respeta el semáforo o no, entonces hacen muy bien", dijo.

"La vez pasada le reclamé fraternamente al compañero chofer, porque yo no me di cuenta, siempre salgo y voy viendo cosas, aprovechando, y no me di cuenta".

"Me dijo: 'No, es que sí estaba en rojo, pero la compañera de tránsito nos dijo que pasáramos'. Sin embargo tomaron la nota y fue todo un día de cuestionamiento de que en el Jetta nos habíamos pasado el alto".

Sin cierre de calles ni guardaespaldas

En Palacio Nacional, señaló que cuando sale a carretera se respeta los altos, no se cierran las calles cuando pasa y no tiene guardaespaldas.

Aseguró que viaja "como cualquier otra persona en la calle".

"Nosotros no estamos acostumbrados a eso, yo respeto los altos, no se cierran las calles, no van guardaespaldas".

"Voy como cualquier otra persona en la calle. Pero que bien de que estemos todos atentos y que haya escrutinio, que se revise la vida pública, lo privado es otra cosa", comentó.