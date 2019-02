El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, en respuesta a una carta que recibió, se entregarán visas humanitarias a dos hermanas de Joaquín “El Chapo” Guzmán para que puedan viajar a Estados Unidos a visitar al líder narco.

Durante su conferencia matutina, AMLO confirmó que recibió una carta de la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y giró instrucciones para que se apoye a que dos de las hermanas del capo puedan ir a visitarlo a la prisión en Estados Unidos.

“En efecto fui a Badiraguato y un abogado me entregó una carta de la mamá de Guzmán Loera. Como toda madre, me pidió apoyo para su hijo en lo jurídico y me hicieron un planteamiento en la parte humanitaria”.

Carta de la madre del capo

En su visita del fin de semana pasado a Badiraguato, Sinaloa, López Obrador recibió una carta de María Consuelo Loera Pérez, madre de Guzmán Loera, pidiéndole su intervención en lo jurídico y en el proceso para solicitar al gobierno estadounidense el otorgamiento de visas humanitarias para que ella y dos de sus hijas (Armida y Bernarda Guzmán Loera) puedan viajar y visitar al capo.

En lo que tiene que ver con la visa humanitaria, di instrucciones para que se procediera, señaló hoy López Obrador.

Escrito a otras autoridades

En lo jurídico corresponde en una primera instancia a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial, por lo que adelantó que se entregará el escrito correspondiente.

Después de un juicio que duró varias semanas, “El Chapo” fue declarado culpable en Nueva York, Estados Unidos, de diez cargos relacionados con el narcotráfico durante el tiempo que estuvo al frente de el Cártel de Sinaloa.— Con información de redes sociales y Forbes México