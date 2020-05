AMLO: Función Pública debe investigar al hijo de Bartlett

MÉXICO.- El domingo, Carlos Loret de Mola dio a conocer que el hijo de Manuel Bartlett, "uno de los funcionarios más polémicos del presidente Andrés Manuel López Obrador", ha obtenido al menos siete contratos con el gobierno federal, con lo que suma un total 162 millones de pesos.

El periodista asegura que el contrato que adquirió recientemente León Manuel Bartlett Álvarez con el IMSS, por la compra de ventiladores para pacientes con Covid-19, no fue el único, pues el hijo del director de la CFE, según especificó Loret de Mola, tiene otros contratos con el Ejército, la Marina y el ISSSTE.

La supuesta compra de ventiladores a sobreprecio

El pasado 30 de abril, Bartlett Álvarez recibió, a través de su empresa Cyber Robotics, un contrato por 94.4 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin licitación, para proveer equipo de "ultrasonido torácico (portátiles de mesa) para tórax y pulmón". Además de este, existen dos contratos más con el ISSSTE, ambos sin licitación, por montos de 275 mil pesos por la "adquisición de material radiológico -fotográfico y productos químicos-" y 65 mil pesos por la “adquisición de termómetros", según especifica el columnista en The Washington Post.

Hijo de Bartlett obtiene 7 contratos con gobierno por 162 mdp: Loret

Con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el hijo de Bartlett tuvo un contrato más por 23.4 millones de pesos, el cual entró en vigor el 1 de enero y "tampoco hubo licitación de por medio". Este fue por la "Contratación del servicio de mantenimiento integral plurianual 2020-2023". A

Hijo de Bartlett recibe contratos por 162 millones del gobierno de AMLO - The Washington Post https://t.co/PNszCWKMhV — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 4, 2020

simismo, León Manuel Bartlett cerró otro contrato con la Secretaría de Marina por 4.9 millones de pesos.

El procedimiento de adjudicación directa fue por "Servicio de mantenimiento preventivo en dos sesiones y todos los correctivos a 01 sistema de cirugía robótica asistida para atención".

Por si fuera poco, tiene dos contratos más con el IMSS: uno por 8.2 millones de pesos y otro por 31 millones.

Este último inició el 20 de abril por la compra de ventiladores para los pacientes más graves de coronavirus. El de 8.2 millones fue por "Servicio de mantenimiento preventivo correctivo" a un acelerador lineal dedicado a radiocirugía robótica en el hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

AHORA: La Función Pública deberá investigar sobre los contratos otorgados a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett, quien presuntamente vendió ventiladores a sobreprecio al IMSS.



Detalles: https://t.co/zOLdKy2rD3 pic.twitter.com/Xbqcw2pAdy — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 4, 2020

Ante esto, Loret de Mola reconoce que no se ha comprobado aún nada ilegal en los contratos del hijo de Bartlett con el gobierno federal; sin embargo, apunta que "despiertan suspicacias los montos económicos, que la mayoría hayan sido adjudicaciones directas y no hayan pasado por ningún concurso".

Función Pública debe investigar a hijo de Bartlett: AMLO

#ÚltimaHora: El presidente @lopezobrador_ aseguró que la @SFP_mx a cargo de @Irma_Sandoval será quien investigue los contratos del hijo de Bartlett. Sí, será la misma dependencia que exoneró al director de @CFEmx por ocultar su patrimonio 🤷🏽‍♀️ https://t.co/M1HFeGBzq8 pic.twitter.com/9S3rAifX5Z — MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) May 4, 2020

Ante los señalamientos de que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, ha vendido ventiladores a costos elevados y ha obtenido contratos millonarios por parte de dependencias de salud federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe de iniciar una investigación sobre este caso y en caso de que resulte responsable, tiene que ser sancionado, al igual que aquellos funcionarios que entregaron estos contratos.

Acusa de "guerra sucia"

En conferencia de prensa en Palacio Nacional este lunes, el titular del Ejecutivo federal aseguró que hay sectores que están financiando una campaña de guerra sucia contra su gobierno al cual, señaló, quieren debilitar. "Quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad tiene que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes, a veces calienta porque nos confunden, no somos iguales, nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción el gobierno, para desterrar la corrupción", inició.

"En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación y si resulta responsable esta persona tiene que ser sancionado, igual el funcionario que entregó este contrato".

"Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Les molesta mucho la transformación, ellos quisieran que continúa en el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, eso es el fondo de todo"

León Manuel Bartlett niega las acusaciones

El viernes, León Manuel Bartlett negó a través de su cuenta de Twitter que hubiera un sobreprecio en la venta de dichos ventiladores y aseguró que "el proceso de compra se realizó de forma transparente y a precios razonables".

Aseguró que existe "mala fe" de MCCI y exaltó que lleva diez años de experiencia en la venta de equipo y materiales médicos para todos los sectores, además se deslindó de las actividades de su padre como servidor público.

IMSS de Hidalgo responde al contrato

En tanto, el IMSS de Hidalgo también publicó un comunicado en el que exaltó que su prioridad es salvar la vida de las personas ante la emergencia por COVID-19, que en México suma 23.471 contagios y 2.154 muertes, y justificó la compra de los ventiladores con ese objetivo.

La representante del #IMSSHidalgo señaló que la compra local de ventiladores es fundamental para salvar vidas en este momento de emergencia nacional.#IMSSolidario https://t.co/VOyfOqxm7M — IMSS Hidalgo (@IMSS_HGO) May 3, 2020

Indicó que la compra que realizó a la empresa Cyber Robotic Solutions se basó en criterios de mercado y que los precios se encontraban en el promedio de lo que se están ofertando.

La adquisición de ventiladores mecánicos sido uno de los pendientes desde el inicio de la pandemia en México, pues incluso el Gobierno mexicano ha aceptado que no existen suficientes para afrontar la etapa más crítica del COVID-19 que inicia justamente esta semana.