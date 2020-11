AMLO ignora a mamá de Sunshine Rodríguez, quien pedía su liberación

En redes sociales el presidente ha sido duramente criticado por la actitud que mostró ante la señora.

MEXICALI.— La mamá de Sunshine Rodríguez Peña, se acercó al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle su liberación, luego de que recientemente fuera vinculado a proceso por delincuencia organizada.

Sin embargo, AMLO se mostró indiferente en cuando al caso del pescador detenido por el Gobierno de México. Esa actitud provocó el enojo y las críticas hacía el mandatario en redes sociales.

Ella no es la mamá de El Chapo Por lo tanto para @lopezobrador_ no es una anciana honorable pic.twitter.com/cTtjsaisDH

Durante la visita de AMLO a Mexicali como parte de una gira por el noroeste de México, María Carolina Peña, mamá de Sunshine Rodríguez Peña, se acercó a la camioneta del presidente para pedir la libertad de su hijo.

“A las señoras de la tercera edad se les saluda, por respeto”



Tus palabras exactas, López. ¿Y porqué ahora no?



Aaah! pero no fuera la mamá del Chapo, porque hasta te le bajas de la camioneta, no cabrón?!



Un incongruente engañabobos.



No más que eso es. pic.twitter.com/onegnH7VnV