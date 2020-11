AMLO insiste en acusar de evasión fiscal a donadores

“Pondrán lupa” a las donatarias

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que se deben transparentar los recursos que empresas hacen pasar como “aportaciones” a organizaciones no gubernamentales para deducir impuestos, porque con esos recursos “se financian campañas contra el pueblo”.

En su conferencia mañanera de ayer, López Obrador dijo que no es censura y no busca atemorizar, sino que el objetivo es transparentar y decir no a la corrupción.

“En Oaxaca, Starbucks, estaba despidiendo a todos sin darles ninguna prestación. Y es una empresa que se llama Alsea, pues esa empresa, con ese comportamiento ‘tan humano y moral’, es de las que le entrega dinero a esta organización (Sí por México o Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)”.

“Tenemos que transparentar todo, cómo es que con el mismo dinero del pueblo se echan a andar campañas en contra del pueblo. El pueblo va a financiar a quienes están en contra de la mayoría de los mexicanos y son una minoría rapaz. ¿Eso es justo?”, expresó el Presidente.

En el pasado les daban permisos para recibir estas aportaciones que podía deducirse de los impuestos, no pagaban gravámenes y se los entregaban a esas organizaciones, añadió.

“O sea, estos empresarios, presumían con sombrero ajeno con dinero del pueblo, así es de claro”, dijo.

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, advirtió que pondrán lupa a las donatarias de empresas.

PresidenteCumpleaños

“Estoy bien gracias al creador”, dice López Obrador previo a su cumpleaños 67.

”También cuenta”

AMLO dijo que está “bien gracias al creador, a la naturaleza y a la suerte, que también cuenta”.

”No hace falta”

Comentó que se enteró que sus seguidores le quería llevar una serenata, “pero no hace falta”.