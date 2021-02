AMLO insiste en el control oficial sobre la energía

‘’Rectoría’’ de Estado

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a defender ayer domingo la “rectoría” (control) del estado en la generación de energía, para no depender de privados y evitar crisis y apagones energéticos.

También confió en que los legisladores aprueben la reforma para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que envió al Congreso, una polémica ley que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, en detrimento de las privadas, en particular de renovables.

Durante la inauguración de unidades de turbogas aeroderivadas en Baja California Sur, AMLO dijo que una de las lecciones de la falla eléctrica del pasado lunes es que no se debe depender de empresas privadas.

La congelación de gaseoductos de Texas que transportan gas natural hacia plantas de electricidad mexicanas causó un apagón masivo en seis estados del norte de México que dejó sin luz a 4.7 millones de personas.

“Es indispensable la 'rectoría' del estado, ¿por qué les cuesta más trabajo en Texas?, porque está muy pulverizado el mando, no hay control porque tienen inclusive mucho más fuerza las empresas particulares que el estado”, zanjó.

Aseveró que en estas circunstancias de crisis, las empresas privadas “no piensan en el pueblo, sino en el lucro” y afirmó que eso sucedió en Texas donde han dejado a millones de personas sin luz “encerrados, pasando y padeciendo frío”.

Por eso, López Obrador apostilló que México, a diferencia de Texas, logró una solución rápida porque se apoyaron en las hidroeléctricas “que también las habían dejado en el abandono y estaban subutilizadas”.

En ese sentido, exaltó la importancia de “no poner todos los huevos en una canasta” y recordó que México logró salir en cinco días del problema por el apoyo de los trabajadores de la CFE y “porque tenemos varias fuentes para generar energía”, afirmó.

El mandatario confió en que la próxima semana se apruebe la reforma que presentó al Congreso para fortalecer la CFE, “porque eso significa seguridad para todos los mexicanos”, agregó.

Eso significaría que no se va a padecer de crisis de energía eléctrica y “que no va haber apagones”, reafirmó.

El mandatario aprovechó también para anunciar que pronto dará a conocer el plan de modernización de las hidroeléctricas, el cual contempla cambiar turbinas para incrementar energía; “contamos con la infraestructura”, aseguró.

Igualmente, envió un mensaje a los ambientalistas para decirles que las plantas generadoras de energía con combustible o diésel se reconvertirán para ser utilizadas con gas natural.

López Obrador ha prometido en múltiples ocasiones “rescatar” la CFE, que considera que fue “saqueada” en gobierno pasados.

Petición AMLO solicita aprobación

El presidente López Obrador llama a legisladores a aprobar reforma energética.

”Pensando en el pueblo”

El mandatario llamó a los legisladores a que “actúen pensando en el pueblo y no en las empresas” y aprueben la próxima semana su iniciativa de reforma en materia energética.

Supuesta garantía

AMLO aseguró que esto garantizará que no haya apagones, que no haya crisis de energía eléctrica y no haya alzas.

Unidades de turbogás

Al encabezar la inauguración de unidades de turbogás aeroderivadas en la Central de Combustión Interna de la planta de la CFE, aseguró que de aprobarse su iniciativa se garantizarán precios justos también a las empresas.

“Promesa cumplida”

Acompañado del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, el mandatario federal dijo que desde que llegó al gobierno ha cumplido con su promesa de no aumentar el precio de la electricidad.