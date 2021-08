AMLO instruye a revisar Mecanismo de Protección a Periodistas

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuestionado sobre el asesinato ayer jueves del reportero veracruzano Jacinto Romero Flores y del secuestro exprés de la reportera Teresa Montaño en el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que instruirá a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, a que revise el Mecanismo de Protección para Periodistas, pues reconoció que es posible que no sea el más eficaz y conveniente para la protección de los comunicadores.

"Voy a proponer a Alejandro Encinas que se haga una revisión sobre el Mecanismo de Protección a Periodistas porque en efecto es algo que ya venía y nosotros lo hemos continuado, pero a lo mejor no es lo más eficaz, lo más conveniente y hay que revisarlo, y entonces hay que pedir a Alejandro que se vaya a fondo en esto".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal lamentó el asesinato de comunicadores y manifestó que todos los periodistas mexicanos cuentan con el apoyo y respaldo del gobierno federal.

Aseguró que si se hace daño a alguien, y si se comete un delito se va a buscar a los culpables por todos los medios para que no haya espacio a la impunidad.

"Son lamentables estos asesinatos de periodistas y decirles a todos los comunicadores de que cuentan con nuestro apoyo y nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismo de ninguna autoridad, de nadie y tampoco de la delincuencia organizada, en este caso de la delincuencia organizada y de cualquier caso que se sepa, aunque lo ideal es que no se haga daño a nadie, pero si se comete un delito, se va a buscar por todos los medios, como lo hemos hecho que no haya impunidad", aseveró.