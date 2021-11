La clase media ''ni da las gracias'' en la vacunación, critica López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevo arremetió contra la clase media, ahora porque "ni da las gracias" en la vacunación contra Covid-19.

Durante la conferencia mañanera, señaló que, por el contrario, la gente humilde agradece y da bendiciones a quienes le aplican la dosis.

"La gente humilde es muy agradecida, es muy buena, no se siente sabionda, actúa con humildad", afirmó López Obrador.

AMLO relata un diálogo de la clase media

El presidente incluso recreó un diálogo de personas de la clase media que acuden a la vacunación:

"El otro día decía yo que se vacuna a una gente de clase media -no generalizo- pero llega al centro de vacunación: '¿Ya la atienden? (pregunta personal del centro)'".

"¿Cuánto tiempo va durar?", responde el integrante de la clase media. "No señor, en poco tiempo".

"`Ahh, ¿qué vacuna es? No quiero donde me vayan meter ese chip comunista, he".

Clases media: "Apúrese no... ¿Por qué tardaron?"

"'No señora, es Pfizer´. Ahhhh, pues apúrese no…. ¿Por qué se tardaron tanto? Porque tiene la obligación de vacunarnos, es nuestro dinero, son nuestros impuestos".

"Y ahí van, ya la vacunan y ni siquiera dan la gracia", aseguró.

En cambio, afirmó el mandatario, una persona humilde "va en silencio, con humildad, la vacunan"

"Muchas gracias, muchísimas gracias, y gracias y gracias, y bendiciones, dice".

"Ojalá y entre más arriba estemos en la escala social, en la escala económica, no olvidemos la humildad; pensar que el poder es humildad", aseveró AMLO.