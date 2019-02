AMLO lamenta decisión de la Corte sobre los sueldos de los funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de mantener suspendida la Ley de Remuneraciones para que nadie gane más que el titular del Ejecutivo federal.

“Esa decisión no se ajusta a la conducta de quien imparte justicia -dijo-. Se tiene que resolver de esa manera, pero nosotros no vamos a modificar nuestro plan”.

Se mantiene firme

En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que se reducen los sueldos de los altos funcionarios en su gobierno.

“Los que están solicitando que se mantenga esos sueldos elevados deberían ofrecerles disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza y con tanta necesidad haya esas extravagancias, esos sueldos ofensivos”, añadió.

Respeto

Sin embargo, reiteró que será respetuoso de la autonomía del Poder Judicial.

El miércoles, la Segunda Sala de la SCJN declaró infundados los recursos de reclamación interpuestos por el presidente López Obrador, así como por diputados y senadores, para anular la suspensión de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Por otro lado, dijo que “leguleyos” crearon una constelación de órganos autónomos en el periodo neoliberal para favorecer a las minorías y para simular, como ocurre en el caso del INAI, que cuesta mil millones de pesos, y sus decisiones tienen que ver con mantener en secreto asuntos de interés político de minorías, en favor de éstas.

El sindicalismo

También habló de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) que promueve el líder minero Napoleón Gómez Urrutia y negó que sea una central sindical al servicio de su gobierno.

“Ya no hay sindicatos del gobierno, no hay corporativismo, no hay sectores“, afirmó. En esta administración habrá libertad sindical total y no se impedirá la libre asociación de trabajadores.

Hay organizaciones empresariales que eran sectores de los partidos de donde salían sus candidatos, dijo.