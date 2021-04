AMLO lanza advertencia si la oposición gana el Congreso

CIUDAD DE MÉXICO.- En su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una advertencia en caso de que la oposición gane el Congreso en las próximas elecciones y afecte su presupuesto: utilizará su facultad de veto.

"Ningún problema habría si el pueblo así lo decide, (pero) que si ganan los opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil, no es así", indicó.

"Que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es paternalismo, no está tan fácil, nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto", subrayó.

En Palacio Nacional, López Obrador recordó que como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal ya vivió esa historia.

"Me impusieron que eran mayoría, que el programa de apoyo a adultos mayores solo se entregara según ellos a los pobres, focalizado, como todas las políticas que le recomendaba el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y dije no, esto es universal…"

"Como tenían mayoría me impusieron que nada más fuese a un grupo, y no universal, veté el presupuesto", añadió el presidente.

"Lo estoy recordando para que no estén pensando que me voy a quedar con los brazos cruzados y es legal, no es nada fuera de la ley".