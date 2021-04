AMLO lanza ofensiva

Habla de un atentado contrala democracia

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como un “atentado contra la democracia” la ratificación del INE de cancelar el registro como candidatos a gobernador de Félix Salgado, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, ambos del partido Morena.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, dijo que se debe respetar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se les imponga una sanción, pero no quitarles el derecho de participar en los comicios.

“Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se había hecho una cosa así..., si estamos dando los pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije: es un atentado a la democracia”, señaló el mandatario.

El presidente cuestionó el por qué impedir que sea el pueblo el que decida si son malos ciudadanos, “¿qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos?”, dijo. “Yo entiendo que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia”.

“Entonces ojalá el Tribunal resuelva bien este asunto y respetar ya esa instancia, lo que decidan y lo mismo, que haya debate pero no insultos, no violencia, todo de manera pacífica. Tener confianza no tanto a los que representan las instituciones sino al pueblo..., porque el pueblo está muy consciente, muy avivado, como nunca”.

López Obrador sugirió realizar una encuesta por teléfono para saber si la gente quiere como candidatos a Salgado Macedonio y a Morón. Comentó que en poco tiempo se le podría preguntar a las personas qué candidato quiere que participe en el proceso electoral.

“ Sería muy sencillo —siguió—, ahora que hay sistemas de call centers, que hoy y mañana, el Tribunal, con una empresa especializada, hiciera una encuesta en Guerrero y le preguntara a todos, a todos: ¿Quieres que participe este candidato o no? ¿Se le da la oportunidad de participar, se le acepta el registro o no?

“Y hacer lo mismo en Michoacán y estoy seguro que la gente va a decir 'que participe', aun los que no van a votar por ellos, porque no se debe de descalificar. En la democracia, es el pueblo el que tiene la última palabra, siempre”, expresó.

También la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, salió en defensa de los candidatos de Morena. Indicó que tras revisar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideró que la decisión del INE es constitucionalmente desproporcionada.

“En efecto, hubo gastos de precampaña que no fueron inscritos, que eso implicaría una multa al partido político, pero se consideró como sanción la pérdida o cancelación del registro de los precandidatos según una interpretación literal (a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales)”, expuso la funcionaria.

No obstante, consideró que la aplicación automática de esta sanción restringe el derecho a ser votado de todo ciudadano, por lo que ante el incumplimiento de los aspirantes morenistas de su obligación de presentar sus informes de ingresos y egresos, se debieron tomar en consideración las circunstancias concretas de cada caso.

Aunque indicó que no se meterá en el debate, exhortó al INE a actuar de manera imparcial. “Yo creo que todos conocemos la historia del INE, sus buenos momentos y sus momentos en donde actuaron en contra de la democracia”, señaló.