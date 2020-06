PALENQUE, Chis., Un día después de que se reportó la muerte de mil personas en una misma jornada por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay que alarmarse ni caer en psicosis pues se trata de casos acumulados, que no se habían actualizado.



En su conferencia de prensa en este municipio, el Presidente dijo que seguramente se generó preocupación en el país porque pasó de 500 fallecidos a mil de un día a otro.



"Ayer, de acuerdo con esta información, fue el día con más fallecidos por la pandemia, quiero informarle al pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se había presentado con anterioridad que no se habían dictaminado y hubo este procedo de actualización. No significa que en un día fallecieron mil personas, eso lo explicó el doctor Hugo López-Gatell...".



"No se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo la sana distancia, pero que no haya psicosis, miedo, temor, que al mismo tiempo no se haga caso al amarillismo", advirtió.



El mandatario aseguró que su gobierno seguirá domando la pandemia e incluso ofreció disculpas a otros países al mostrar una gráfica en donde México se encuentra en el 18 de 30 naciones con mayores casos de decesos por Covid con relación a un millón de habitantes.



"Los primeros desgraciadamente son Bélgica, tiene 9 veces más fallecidos que México; Reino Unido, seis veces más fallecidos que nosotros; España, seis veces más, y lamentamos mucho esto, ofrecemos disculpas; Italia, seis veces más; Suecia y Francia, cinco veces más; Irlanda, cuatro veces más; Estados Unidos, tres veces más fallecidos de acuerdo a su población".