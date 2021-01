AMLO llevará al G-20 su rechazo a la censura en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien las redes sociales no deben usarse para incitar a la violencia eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ese motivo, anunció que en la próxima reunión de los países del G-20 expresará su rechazo a la censura en redes sociales, en alusión al caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La primera reunión que tengamos con el G-20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto", dijo López Obrador en su conferencia matutina.

"Sí, (las redes sociales) no deben usarse para incitar a la violencia, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión. No debe usarse de excusa, hay que garantizar la libertad", subrayó.

Medida contra Trump

La semana pasada Twitter suspendió permanentemente la cuenta personal de Trump ante el riesgo de una mayor incitación a la violencia tras el asalto al Capitolio.

A su vez, tanto Facebook como Instagram bloquearon el acceso del republicano a sus cuentas.

Facebook y Twitter tomaron esa medida sin precedentes luego de que Trump justificara en sus comentarios el asalto al Capitolio, el miércoles 6 de enero, a cargo de sus simpatizantes.

Facultad de los estados

Al respecto, López Obrador indicó que los estados o naciones legítimos deben ser los encargados de imponer mecanismos de sanción o regulación.

Descartó con vehemencia que sea una empresa privada no debe tener ese poder.

"Ya hay otros gobiernos que se expresaron (en contra), como la canciller Angela Merkel, quien manifestó su preocupación por estas medidas, o el gobierno francés y la Unión Europea", indicó.

Contacto con otros gobiernos

"Inmediatamente tuvimos contacto con gobiernos que pensamos igual, la instrucción que tenemos es establecer contacto con todas y todos para trabajar una propuesta en común", señaló Marcelo Ebrad, secretario de Relaciones Exteriores.

Reveló que ya tuvo contacto con gobiernos como el de Alemania, Francia y "muchos de la Unión Europea", y apoyó la idea de López Obrador.

"No se admite que empresas o grupos determinados decidan quién tiene derecho o no, lo que se quiere es proteger las libertades", apuntó.

Invasión a la privacidad

El presidente aprovechó el tema para hablar de la invasión a la privacidad a través de teléfonos móviles e internet.

Acusó que la información particular se utiliza con propósitos mercantiles, "que los teléfonos sean micrófonos y no se le informe al pueblo".

Retomó lo expresado ayer en su conferencia: "La mayoría de la gente tiene su teléfono y habla y no sabe que al mismo tiempo es un micrófono y que tienen codificado a cada cliente y mediante las palabras que se usan llegan a interpretar deseos, sobre todo lo que tiene que ver con el consumo".

"Decía yo que si se está hablando de que ya mis zapatos están un poco gastados, ya aparece en el teléfono una oferta de zapatos. ¿Cómo se enteraron?", agregó.

"'No me gusta que estés oponiéndote o no me gusta que se esté mencionando la palabra fraude' y entonces todos lo que usan la palabra fraude, censurados. ¿Qué es eso?", declaró.

"País de libertades"

Afirmó que en México se tiene que revisar el asunto porque es un país de libertades.

Asimismo, presentó una cita atribuida a Voltaire: "Desapruebo lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo".

En ese sentido, anunció que ya están planteando la posibilidad de que en los próximos días pueda ir un especialista a la conferencia matutina "para que explique más sobre el tema a la gente".

Con información de EFE y El Universal