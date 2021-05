AMLO: "Lo que somos es gracias a los maestros y maestras" (vídeo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió, a través de un vídeo en su cuenta de Twitter, un mensaje de felicitación a los maestros de México, que generó reacciones en redes sociales.

Hoy sábado 15 de mayo, de gira en el puerto de San Blas, Nayarit, el jefe del Ejecutivo federal informó que está supervisando acciones de turismo en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Antes de sus saludos a los mentores nacionales, el Presidente ofreció una semblanza histórica de San Blas, desde donde partían los barcos para llevar a los prisioneros a las Islas Marías.

También, que en el puerto nayarita recordó que José Revueltas se inspiró para escribir la novela "Los muros de agua".

"Hoy, envió un saludo fraterno, cariñoso a los maestros y las maestras de México en su día, ellos son parte fundamental de la vida pública de nuestro país".

"Quién no recuerda a sus maestros, lo que somos, en buena medida, depende de lo que ellos hicieron con nosotros en las aulas, por eso el compromiso de no maltratarlos".

López Obrador afirmó que en el sexenio anterior "inventaron la mal llamada Reforma educativa para ningunear y acusar a los maestros del atraso educativo del país, como si ellos fueran los responsables".

Que poco reconocimiento hay por parte del gobierno. Que no nos apoya en los momentos más difíciles pero nos regaló una palabra muy buena "resiliencia" 🤣 osea "aguanten vara". Gracias por sus reconocimientos vacíos o poco prácticos. Les regresaremos el favor en las urnas.

"No avanzamos (en la educación) por el abandono de las escuelas, porque no se ayudaban con becas a los estudiantes. Ahora es distinto".

Oiga en la escuela donde trabaja mi esposa hubo recorte presupuestal y no recibirá pago de parte del gbo fed ( desde enero y aún no le pagan) sin embargo a los alumnos recibieron su beca, hay o no lana? En lugar de felicitar mejor que paguen a quien da la vida por su trabajo.