AMLO ofrece a México como intermediario por la paz en Venezuela

MÉXICO (Notimex).- México podría ayudar a la conciliación para la pacificación de Venezuela siempre y cuando ambas partes lo soliciten, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia en Palacio Nacional señaló que si se ponen de acuerdo y apuestan realmente al diálogo y a buscar una solución pacífica, México, como en otras ocasiones, en temas de política exterior, serviría como intermediario, como conciliador para buscar una salida pacífica.

“No la imposición, no la fuerza, no la decisión de la hegemonía, sino con el diálogo”, pues consideró que se debe pensar en el pueblo venezolano y evitar la violencia.

El papel mediador de México ya fue fijado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en torno a que se respetará la Constitución en el Artículo 89, que establece con claridad cuál debe ser la política exterior apegada a principios de no intervención, de autodeterminación de pueblos, de solución pacífica de controversias, el diálogo y la defensa de los derechos humanos.

El mandatario reiteró que con estos principios se estará actuando y siempre se procurará tener buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo y en este caso, el tema lo está tratando esa dependencia y, en ese sentido, dijo que el canciller Marcelo Ebrard, cuenta con todo el respaldo.

Se desviaron los principios

Respecto a lo que establece la Constitución, señaló, México tiene una historia importante en cuanto a política exterior, apegada a principios y eso continuará.

“Si en algún tiempo se desviaron de esos principios, su gobierno no lo hará y no actuará violentando, trasgrediendo principios constitucionales de política exterior”, subrayó.

Reiteró que el diálogo es lo mejor en todos los casos y no se debe de tomar partido, sino buscar una solución pacífica a estos conflictos, por lo que en caso de solicitar ayuda se está en la mejor disposición de hacerlo para que haya diálogo y sin uso de la fuerza y sin violencia, se resuelvan los problemas sin descartar la legalidad y la democracia.

En este sentido, dijo, Ebrard tiene instrucción para apoyar en la medida de nuestras posibilidades sin injerencia, en el conflicto porque esto tiene que ver con una tradición histórica de México en política exterior de no intervención en asuntos de otros pueblos y naciones porque no se quiere que ninguna hegemonía de ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a mexicanos.

Búsqueda de desaparecidos

En otro tema, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de hacer justicia y de ayudar a familiares en la búsqueda de desaparecidos, así como dijo la Secretaría de Gobernación tiene esta encomienda que es la protección de los derechos humanos.

Añadió que se hará todo lo que se necesite para atender este tema y no se ocultará la verdad porque ese es un distintivo de su gobierno, la transparencia de la vida pública sea cada vez más pública y no ocultar nada aunque se traten de temas muy dolorosos.

Abundó que el propósito del gobierno que represente es llevar a cabo la transformación de la vida pública del país, lo que significa desterrar la impunidad y la corrupción, este último principal problema de México.

Mejorará la vida de los mexicanos

Destacó que la corrupción no sólo hay que combatirla por índole moral sino que es mucho el dinero que se va a unas cuentas manos y ahonda las desigualdades por eso, la crisis en México, la pobreza, inseguridad por ello es importante continuar con el plan para acabar con la corrupción y lograr el renacimiento de México.

Confió en que se mejorará la vida y el trabajo de los mexicanos para sacarlos de la pobreza, para ello, ya se tiene el mecanismo para impulsar actividades productivas y crear empleos, lo cual se está haciendo y lleva tiempo porque cuesta echar andar el gobierno.

Tras recordar que se lleva a cabo un sistema de entrega directa de apoyos a la población añadió que se trabaja para crear la infraestructura y conectar con Internet a todo el país, hospitales, centros de salud, caminos, escuelas, plazas públicas.

El presidente López Obrador confió en que a más tardar a la mitad de este año, se ponga en marcha en todo el gobierno una nueva concepción, filosofía con lo que se podrá atender a fondo el problema de la corrupción que produce desigualdad y pobreza por lo que se trabaja en un nuevo modelo económico.