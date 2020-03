AMLO muestra sus estampitas "protectoras"

Presume AMLO sus amuletos contra el Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su “escudo protector” contra el coronavirus es la honestidad y el no permitir la corrupción, pero también sus amuletos como la oración “Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”, un billete de dos dólares y un trébol de cuatro hojas.

“El escudo protector es como el ‘Detente’… El escudo protector es la honestidad, eso lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren esto es lo que protege, esto es lo que me da la gente. Son mis guarda espaldas”, dijo el mandatario mientras buscaba en su cartera estos amuletos.

“Esto es muy común en la gente y tengo otras cosas porque no solo es catolicismo, es la legión evangélica y libres pensadores que me dan de todo y lo guardo”, comentó ayer en la “mañanera”. “’Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo’, pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos”.

También mostró un trébol de cuatro hojas que le regaló el dueño de un restaurante en Tampico, y un billete de dos dólares, obsequio de un inmigrante.— El Universal

