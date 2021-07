AMLO niega que su gobierno espíe a periodistas

ACAPULCO.- Ante el reclamo de casos de periodistas desaparecidos y desplazados en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo su gobierno brindará protección a todos, en especialmente los que se dedican al periodismo de denuncia.

En su conferencia de prensa en las instalaciones de la Octava Región Naval en Acapulco, Guerrero, el presidente López Obrador recordó que su gobierno ya no espía, no reprime y no combate a sus opositores. "Antes no se atendía estas sentidas demandas, ahora hay una Comisión Nacional de Búsqueda que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, en especial de Alejandro Encinas, todos los días se trabaja con ese propósito…"

"Ya no existe la Policía Política, no existe el CISEN. Se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir. Vamos a seguir garantizando la paz, y la protección de todos, en especial de periodistas y más cuando se trata de un periodismo de denuncia; porque hay un periodismo muy cómodo en el que se lucra, se negocia con la libertad de expresión".

Como informamos en nota aparte, según una investigación de The Washington Post, México es el país con más números telefónicos dentro de la lista de Pegasus con 15 mil aparatos, en el que se incluye el número de al menos 25 periodistas.

Durante la conferencia, Ernestina Aguilera dijo ser periodista y que su hermano Olegario Aguilera, de la revista Mundo Político, fue desaparecido. Pidió al titular del Ejecutivo esclarecer los casos de desaparición y asesinato de periodistas en Guerrero y en todo el país.

El presidente López Obrador dijo que hay muchos periodistas en México que están del lado del pueblo, haciendo denuncias por las injusticias que se cometen y todos merecen protección, pero más quienes llevan a cabo un periodismo de denuncia. El titular del Ejecutivo instruyó al subsecretario Alejandro Encinas a revisar el caso de la señora Aguilera.

Reporte mañanero para AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no necesita tener espías para saber qué es lo que pasa en todo el país, porque en sus recorridos por todo el país la gente le informa.

"Sí me entero de todo lo que está pasando. No necesito a los del Cisen, que ya no están, no necesito tener espías, la gente me informa, sé lo que está pasando en todo México", expresó.

En su conferencia mañanera de este lunes dijo que además de conocer las peticiones de la gente, todos los días, de 6 horas a 7 horas, se reúne con su Gabinete de Seguridad para saber lo que sucede en el país.

"Recibimos personalmente un reporte de todos los delitos que se cometen, recibimos el parte. Es muy importante aquí subrayar que, así como el Gabinete de Seguridad se reúne de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 de la mañana, en los estados se hace lo mismo", señaló.