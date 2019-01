AMLO niega una disminución en las importaciones

CIUDAD DE MÉXICO (EFE, El Universal y Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el apoyo de la población para continuar la lucha contra el robo de combustible y dijo que “poco a poco” se normalizará el abasto de gasolina en Ciudad de México y en otros estados del país.

“Poco a poco se va ir normalizando la situación. Les pido que no caigamos en pánico, en compras precipitadas. Si tienen combustible no se preocupen, no se va a acabar la gasolina administren lo que tienen”, afirmó el mandatario en un mensaje de vídeo distribuido en redes sociales.

“No consuman más de lo necesario para que de esta forma podamos regularizar el abasto en Ciudad de México y en todo el país. Vamos a resolver este problema”, añadió el mandatario.

Aseguró que México cuenta con gasolina y diesel “suficiente en el país” y que hay reservas suficientes, “nada más hay que cambiar el sistema de distribución y controlar los ductos”.

“No queremos que se siga manteniendo este ‘mercado negro que daña a la nación y no nos vamos a dar por vencidos. Sabemos que hay acciones de sabotaje”, afirmó López Obrador.

También llamó a toda la población a que ayude brindando información y recordó que un ducto que va de la ciudad de Tuxpan, en Veracruz, hasta la alcaldía de Azcapotzalco, en Ciudad de México, fue saboteado en los últimos tres días.

“No nos vamos a dar por vencidos, a ver quién se cansa primero, porque hay acciones de sabotaje, llamo a que toda la población nos ayude”, aseveró.

Señaló que ese ducto está vigilado por elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y por “la gente y el pueblo” a la que agradeció su apoyo en la decisión.

Por otra parte, el mandatario calificó de falsa una información que publicó anteayer el Wall Street Journal que señalaba que México estaba comprando menos combustible a Estados Unidos en los últimos meses.

“Desgraciadamente no, estamos comprando más y el desbasto es por el combate al ‘huachicol’ pero parece que ese periódico no hizo una investigación suficiente”, apuntó el mandatario.

“Estamos comprando más gasolinas en Estados Unidos para que no falte el abasto. Y vamos a resolver pronto este asunto”, añadió.

“Cero corrupción y cero impunidad, me canso ganso”, finalizó.

Responde reportero

Luego de estas declaraciones, el reportero de Wall Street Journal Robbie Whelan, dijo en redes sociales que al pedir las estadísticas de importaciones a Pemex, no obtuvo respuesta.

“Pedí @Pemex repetidamente el viernes las estadísticas actuales sobre las importaciones; ellos no me contestaron”, tuiteó.

El diario estadounidense informó que según datos de la firma ClipperData, las compras de Pemex presentan una reducción de 28% respecto de los niveles que venía observando en diciembre de 2018, así como de 45% en comparación con enero del año pasado.

El WSJ atribuye la reducción de las importaciones de gasolinas provenientes del mercado estadounidense a “la saturación en las terminales de combustible de la costa del Golfo de México; donde al menos 15 buques cisterna esperan poder descargar los varios millones de barriles de gasolina que transportan”.

Secretario de Comunicaciones rechaza que su empresa haya transportado combustible.

Comunicado

Javier Jiménez Espriú, difundió en redes sociales un comunicado de Grupo Idesa, donde señala que no ha participado en la entrega de gasolinas a estaciones de servicio, con parte de la estrategia de distribución de hidrocarburos.

Productos químicos

La empresa reiteró en el texto que se dedica a la transportación de materias primas y productos químicos y petroquímicos.

Cuestionamiento

Por su parte, el expresidente Felipe Calderón cuestionó la estrategia contra el robo de combustible.

Filas de detenidos

“Las filas se alargan por errores en algunos estados. Apoyamos la lucha contra el robo de combustible, pero ojalá se recapacite si dañando a la gente sea la vía. Ésta debiera ser la fila de huachicoleros detenidos; ¿hay alguno?”, escribió en Twitter.