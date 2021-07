AMLO: "Niños se volvieron adictos a videojuegos, deben volver a las aulas"

CIUDAD DE MÉXICO.- En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el pronto regreso a clases presenciales, pues aseguró que tanto los niños como jóvenes, se volvieron adictos a los videojuegos durante el confinamiento por el Covid.

"Información tóxica"

El presidente consideró que ambos grupos de edad "están sometidos por horas" y señaló que por mantener a los menores y adolescentes encerrados por la pandemia de coronavirus se volvieron dependientes a estos aparatos electrónicos y "están recibido información tóxica".

"Ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, no es posible. Eso se les está causando un gran daño, están ahí sometidos dependiendo muchos de los aparatos, están recibiendo información tóxica. Hay niños que están en los juegos o estos aparatos electrónicos por horas, por horas". "Va uno y les dice: 'Hola, ¿cómo estas', 'Ya estoy aquí, ya vine', 'Espérate'", señaló el mandatario federal que es la repuesta que se recibe, mientras imitaba con las manos la forma en que se utiliza un videojuego.

"A la escuela"

"Hasta le pueden decir a uno una grosería, porque están compulsivamente (jugando). Eso no está bien, no, es una adicción. No, a la escuela", dijo.

No se puede seguir con clases virtuales

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que es partidario que a finales de agosto se regrese a clases, pues indicó que "ya no es conveniente" que se continúe con clases a distancia.

"Necesitamos pensar en los niños, necesitamos pensar en los adolescentes y no solo cuidarlos que hay que hacerlo para que no se contagien, sino cuidarlos también emocionalmente y la escuela es fundamental. Es necesario el que regresen los niños a la escuela". "Es la mejor terapia para todos, desde luego, no es por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, pero este es un punto que voy a defender, de un vez también lo digo, yo estoy a favor de que se regrese a clases", aseveró.

