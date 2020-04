De nuevo el presidente Andrés Manuel López Obrador generó polémica por declaraciones que dio durante su conferencia de prensa matutina.

En esta ocasión fue por el acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) para otorgar créditos de hasta 12 mil millones de dólares.

El dinero es para apoyar las cadenas productivas y a las micro, pequeñas y medianas empresas que afrontan una crisis ante la contingencia por el Covid-19 en el país.

El presidente señaló que “no podemos dar el aval” para el crédito propuesto “porque no vamos a endeudar al país”.

Señala que quieren imponerle planes

Ante la pregunta de una reportera, AMLO señaló que "no me gustó el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes".

Aunque este acuerdo ya tiene el aval de las secretarías de Hacienda y de Economía, lamentó que los empresarios sólo vean al gobierno como un agente que solo palomea decisiones y no como un participante y vigilante de los acuerdos.

¿Cómo es que hacen un acuerdo y ahora que Hacienda lo avale? ¿Qué nosotros estamos aquí de floreros, de adorno?"

"Ver todo esto es protegernos como nación. Además no dar ninguna oportunidad a la corrupción porque todo esto lleva acompañado a la corrupción", aseguró.

Consideró que los empresarios actuaron con prepotencia al tratar de imponer sus planes económicos al gobierno y revivir las practicas de antiguos regímenes donde el poder económico se podía imponer sobre las decisiones del Ejecutivo federal.

"Yo nada más veo, imagínense que el presidente se entera de que ya hubo un arreglo y nada más van a pedirle que Hacienda avale, si es que así lo imaginaron, o cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico, ¿cómo? Es mucha la prepotencia: 'a ver te voy a dictar lo que tienes que hacer', no", puntualizó.

López Obrador indicó que la Secretaría de Hacienda no dará su aval porque el gobierno se enfocará en apoyar a los más necesitados.

Con información de Crónica y Forbes