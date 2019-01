AMLO no va a Davos porque ninguna aerolínea internacional lo acepta: Marco Rascón

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no asistirá al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

El motivo que dio es que no se puede “despegar” del trabajo en el país, sin embargo señaló que la Secretaría de Hacienda nombraría a los funcionarios que irán en su representación.

“Acerca de lo de Davos, van a ser los servidores públicos de Hacienda los que van a decidir. Yo no puedo salir ahora, no sólo por esto (el plan contra el “huachicoleo”), sino que tengo que echar a andar todo el gobierno en estos meses de inicio, no me puedo despegar del trabajo aquí, en la ciudad y en el país”, señaló López Obrador.

El encuentro entre mandatarios de diferentes países será el 22 y 25 de enero.

Sin embargo, después de darse a conocer esta noticia el ex candidato a jefe de Gobierno de Ciudad de México Marco Rascón afirmó que AMLO no iría al foro porque ninguna línea aérea lo aceptaría, por seguridad de sus pasajeros.

“#AMLOpresidente No puede ir a Davos, ni salir del país a ninguna parte, porque no hay línea internacional que lo acepte por seguridad de sus pasajeros. En un vuelo internacional, la máxima autoridad es el capitán de la nave. AMLO está en callejón sin salida”, escribió en su cuenta de Twitter.