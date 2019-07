AMLO no quiere que se vaya Olga Sánchez Cordero

MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador expresó su conformidad con el trabajo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y ante las versiones de su posible salida del gabinete dijo que “no queremos que se vaya, no como en otros casos” que no apoyan la Cuarta Transformación.

“Estamos muy contentos con ella y pues no queremos que se vaya, no es como en otros casos en donde si nos gustaría que… No, no, no, los que están ahí agazapados, que vienen de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo, que no están en favor de la cuarta transformación y que quisieran que continuará lo mismo, que en un acto de honestidad deberían decir ‘ya me voy'”, expresó.