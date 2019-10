AMLO no sabía del operativo para capturar al hijo de “El Chapo”

MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este martes que desconocía que el Ejército realizaría un operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Yo no estaba informado. No me informan en estos casos porque hay una recomendación general de que tengo mucha confianza en el secretario de la Defensa Nacional (Luis Cresencio Sandoval)”, expresó López Obrador en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.