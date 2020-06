AMLO no se hará prueba de Covid-19 pese a casos en su equipo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se hace la prueba del Covid-19 porque no tiene síntomas y porque acata las medidas de sana distancia.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que los integrantes de la Ayudantía que lo acompañan a sus giras de trabajo no hay casos de contagio.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció ayer por la noche que dio positivo al nuevo coronavirus dos días después de compartir con López Obrador un evento público en Tabasco, en el sureste del país. Robledo había estado con López Obrador en otros eventos públicos en las últimas semanas.

"No me hago la prueba porque no tengo los síntomas; afortunadamente estoy bien y que me cuido, se guarda la distancia. Ahora fui a la gira, en los actos (hubo) muy poca gente, solo medios y eso los compañeros que van de Comunicación Social que muchas gracias por lo que hacen, porque a través de ellos, se hace la transmisión de los actos, de los banderazos que fuimos para el inicio de las obras del Tren Maya, los gobernadores el presidente municipal, el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons y los empresarios de las constructoras".

El mandatario señaló que para él es" desagradable" y le afecta no poder saludar, ni abrazar a la gente que sale de sus casas para verlo en estas giras de trabajo.

Además informó que hasta ahora nadie más del personal que lo acompañó durante el viaje de ocho días ha tenido problemas de salud pero dijo que está reconsiderando salir de gira por el país la próxima semana como había planeado, además de un viaje a Estados Unidos para poner en marcha el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC) que comienza el 1 de julio.

“No sabemos todavía, estoy viendo, lo mismo con el viaje a Estados Unidos. No está confirmado y se puede hacer una teleconferencia. Existe esa posibilidad para no viajar”, dijo López Obrador.

El viaje a Estados Unidos sería el primero fuera del país del mandatario, quien antes de la pandemia usaba vuelos comerciales para desplazarse en sus giras nacionales. Para ir y volver del sureste esta vez utilizó una camioneta.