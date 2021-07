López Obrador obtiene 6.7 de calificación en ''su encuesta''

CIUDAD DE MÉXICO.- En una encuesta aplicada por el propio Gobierno Federal el presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo una calificación de 6.7 puntos, de 10 posibles.

Esta mañana el presidente presentó un informe con motivo del tercer aniversario de su triunfo electoral de 2018.

Desde Palacio Nacional y ante funcionarios invitados, destacó las remesas, que las elecciones fueron en paz y presumió los resultados de una encuesta telefónica "aplicada por nosotros".

¿Qué empresa o dependencia aplicó la encuesta?

Sin embargo, el mandatario no detalló la muestra o qué empresa o dependencia se encargó de aplicar la encuesta.

Entre los resultados destaca que en una pregunta que podría parecerse a la de revocación de mandato 72% está a favor de que López Obrador continúe, pero al asignarle una calificación del 0 al 10 al presidente, éste obtiene 6.7

"Me alegra que así lo entienda la mayoría de los mexicanos", señaló.

"Hace tres días se terminó de levantar una encuesta telefónica nacional aplicada por nosotros y comparto con ustedes algunas preguntas y respuestas. Subrayo, aplicada por nosotros, para que no se vaya a malinterpretar".

"Cuando digo aplicada por nosotros se debe también pensar que tenemos tres principios rectores: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", agregó AMLO.

Preguntas y respuestas en la encuesta

Y después leyó las preguntas y las respuestas de su encuesta:

Con respecto al año pasado ¿cómo es si situación económica actual? Mejor, 15.3 por ciento; Igual, 42.9 por ciento; Peor, 40.0 por ciento; No sabe, no contestó, 1.9 por ciento. Otra.

¿Cómo cree que será su situación económica el siguiente año? Mejor, 38.4 por ciento; Igual, 26.8 por ciento; Peor, 23.2 por ciento; No sabe, no contestó, 11.6 por ciento.

¿Cómo cree que será la situación del país al término de este sexenio? Mejor, 41.4 por ciento; Igual, 23.9 por ciento; Peor, 26.9 por ciento; No sabe, no contestó, 7.8 por ciento.

Percepción ciudadana sobre la corrupción

En su opinión ¿cómo es la corrupción en el país en este sexenio comparado con el anterior? Mayor, 19.7 por ciento; Igual, 33.3 por ciento; Menor, 43.0 por ciento; No sabe, no contestó, 4.0 por ciento.

¿Piensa usted que el gobierno actual representa un cambio importante? Sí, 64.7 por ciento; No, 31.1 por ciento; No sabe, 2.5 por ciento; No contestó, 1.6 por ciento.

¿Está usted de acuerdo en ese cambio? Sí, 87.4 por ciento; No, 9.6 por ciento; No sabe, 1.6 por ciento; No contestó, 1.4 por ciento.

¿Cómo califican al presidente?

En una escala del cero al 10, donde cero significa que lo hace muy mal y 10 muy bien, ¿qué calificación le daría al presidente de la República? 6.7 en promedio.

La revocación de mandato propone que, si el pueblo no está satisfecho con la forma de gobierno del presidente en turno, se puede votar para que renuncie antes de terminar su sexenio.

Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del presidente, ¿usted votaría por que renuncie o que termine su sexenio?

Por que continúe, 72.4 por ciento; Porque renuncie, 22.7 por ciento; No le importa, le da igual, 1.1 por ciento; No sabe o no contestó, 3.8 por ciento.