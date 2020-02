AMLO pide a feministas: No pinten puertas ni paredes

CIUDAD DE MÉXICO.— En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a grupos feministas que no pinten puertas ni paredes, como ocurrió durante la protesta del viernes pasado.



“Les digo a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios”, añadió AMLO.



“Que no somos simuladores, que no esperen que actuemos como represores, que no nos confundan”, aseguró.



Marchas, pero de manera pacífica

El viernes pasado grupos feministas pintaron con consignas las paredes y la puerta Mariana de Palacio Nacional mientras se desarrollaba la conferencia de prensa matutina.



Hoy lunes, López Obrador pidió a los colectivos feministas que realicen marchas, pero de manera pacífica, y recalcó que no habrá represión de su gobierno.



“Llevamos años luchando, (sabemos) cómo sacarle la vuelta a la provocación”.



Respeto a la manifestación

“Respetamos el derecho de todos a la manifestación, pero ojalá y se ejerza ese derecho de manera pacífica, sin violencia”, argumentó.



“Vamos a estar siempre castigando feminicidios y, sobre todo, evitando que se den estos crímenes de odio”, añadió.



En el salón Tesorería de Palacio Nacional, expuso que los conservadores difundieron una información falsa de que se gobierno privilegiaba la rifa del avión presidencial al combate de los feminicidios.— Con información de Reporte Índigo y López Dóriga

