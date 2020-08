AMLO pide a jueces ''actuar con rectitud'' en el caso de ''El Marro''

TEPIC.- El presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, pidieron al Poder Judicial, del fuero local y federal, que los jueces cumplan su responsabilidad y procesen a José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, detenido el pasado fin de semana.

En conferencia en las instalaciones de la 13 Zona Militar de Tepic, Nayarit, el presidente expresó que es importante que las autoridades judiciales actúen con rectitud, integridad y se aplique la ley, "tanto autoridades locales como federales para que no haya impunidad".

"Todo esto que estamos padeciendo tiene mucho qué ver con la impunidad, cómo autoridades de todos los niveles, de los tres niveles se han involucrado en actividades ilícitas".

"Esa impunidad ha llevado a que no se castigue a los responsables, no hay apego a la ley, se deja en libertad a presuntos delincuentes, tanto por jueces federales, no quiero generalizar, porque hay muy buenos servidores públicos, muy buenos jueces, honestos e íntegros, pero hemos padecido de esa impunidad".