AMLO pide a la FGR hacer público el video de Lozoya

ACAPULCO, (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el caso de Emilio Lozoya es un asunto de Estado y por ello, la FGR debería dar a conocerse el video que el exdirector de Pemex presentó en su acusación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, presuntamente involucrados en el caso Odebrecht.

"No [ha visto el video], pero sí me gustaría verlo, es como pago por evento. Hay que poner al descubierto la corrupción, eso sí me ayuda mucho, para estigmatizar a los corruptos, porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita, prevenir el daño que causa", afirmó.

Acompañado por el gabinete de seguridad y el gobernador Héctor Astudillo, en las instalaciones de la Octava Región Naval, el Jefe de Estado dijo que sería extraordinario que la gente vea si el video es sobre cómo se repartía el dinero, cómo se compraban voluntades, votos, para no regresar a lo mismo.

Prueba importante

López Obrador refirió que ha consultado a abogados y le han dicho que las pruebas de este tipo no tienen valor en los juicios, "pero en lo moral son de primer orden". Pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) tome eso en cuenta porque es un asunto de Estado.

"Esta prueba que no tiene mucha importancia en lo legal, sí es importante para la purificación de la vida pública de México, que al final eso está por encima de cualquier procedimiento legal".

Consideró que sería sano que los expresidentes Felipe Calderón y Peña Nieto aporten información a la FGR para deslindarse de los señalamientos de Lozoya. Pero primero, dijo, se tienen que corroborar las pruebas del exdirector de Pemex para determinar si procede legalmente o no llevarlos a comparecencia.

López Obrador destacó que con la captura de José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", han disminuido los homicidios dolosos en Guanajuato. Dijo que la captura del capo ha permitido a la entidad bajar los índices.