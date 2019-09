AMLO pide a Mireles que se disculpe con mujeres, pero no que renuncie

Luego de que José Manuel Mireles, subdelegado del Issste en Michoacán, fuera exhibido en dos vídeos con polémicas declaraciones sobre las mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que pedirá al exlíder de autodefensas que ofrezca una disculpa pública.



En su conferencia matutina, AMLO señaló que “vamos a pedirle que, desde ahora, que hoy mismo, ofrezca una disculpa pública“.



Además dijo que el funcionario debe hacer un compromiso de no volver a cometer este tipo de faltas.



“Que no solo exprese eso, no es solo decir ‘ofrezco una disculpa si ofendí a las mujeres’, como es evidente, sino ‘hago el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y a todas las personas y seres humanos, y hago el compromiso de educarme en esta materia, y reconozco que cometí un error y que, como ser humano, que cometemos errores, que lo acepto, y al mismo tiempo me comprometo a nunca jamás volverlo a hacer’. Algo así”, añadió.