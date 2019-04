AMLO pide aval para el plan del tren transístmico

Voto a mano alzada

OAXACA.— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió ayer domingo a la gente en un evento levantar la mano si está favor del proyecto para establecer el Corredor Transístmico que conecte el Golfo de México y el Pacífico.

“Se va a ampliar el puerto de Salina Cruz y el Puerto de Coatzacoalcos. Se va a construir de nuevo la línea férrea, es decir, vamos a invertir para tener un tren de carga de contenedores desde Salina Cruz a Coatzacoalcos, pero ese tren también va a ser de pasajeros. Se va a volver a comunicar con un tren el Istmo”, dijo el mandatario en el evento para informar sobre acciones de Bienestar y Reconstrucción.

“Como aquí estamos en una asamblea y hay de todas las corrientes de pensamiento y de todos los partidos… ¿sí o no? Hay diversidad, ¿verdad?”, expresó.

“Bueno, ¿por qué no hacemos aquí una consulta?, ¿por qué no la hacemos? A ver, que levanten la mano los que están en contra que se lleve a cabo el proyecto de Desarrollo del Istmo. A ver, que levanten la mano los que estén a favor del Proyecto del Istmo”, agregó.

Según lo observado en la transmisión oficial del evento en Juchitán, Oaxaca, la gente levantó la mano a favor del proyecto en su mayoría.

Esto un día después de que el presidente López Obrador dijera que ya se realizó una consulta entre los pueblos originarios por donde se establecerá el Corredor Transístmico, y que también se manifestaron a favor.

Autoridades federales no habían informado sobre la realización de esa consulta.

Piden comisiones

De acuerdo con “Animal Político”, autoridades y pueblos de comunidades indígenas avalaron el programa de desarrollo, aunque pidieron establecer comisiones de seguimiento, para garantizar que todos los pobladores están de acuerdo.

Ayer, López Obrador dijo que también hacía la consulta a mano alzada, porque “nos hacen acusaciones infundadas y mucha gente que no tiene información suficiente se va, como se dice coloquialmente, con la finta. Entonces, por eso es importante aclarar estos asuntos de esta manera”.

El presidente aseguró que en el proyecto del Istmo solo se aceptará inversión de mexicanos. “Para los que siempre nos ven con malos ojos y que quisieran que no hiciéramos nada y que nos fuera mal, se van a quedar con las ganas porque no somos iguales. A mí me pueden llamar ‘Peje’, pero no soy lagarto.

“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros. Para que quede claro”, expuso.

Según EFE, López Obrador descartó la participación de inversión extranjera en la construcción de un tren y la remodelación de los puertos Salina Cruz y Coatzacoalcos, situados a ambos extremos del Istmo de Tehuantepec.

El proyecto del tren que unirá el Pacífico con el Golfo de México y la modernización de los puertos será con inversión pública y, de necesitarse capital privado, será mexicano, dijo.

Programa de Reconstrucción

El Presidente arrancó ayer el Programa Nacional de Reconstrucción en Oaxaca.

Evento en Juchitlán

Andrés Manuel López Obrador puso en marcha en Juchitlán el Programa de Reconstrucción.

Municipios beneficiados

Según dijo, se beneficiará a 400 municipios dañados por los sismos de 2017 y 2018. En un acto masivo, inició también con la entrega de los apoyos de los programas integrales de Bienestar en la entidad oaxaqueña.

Monto del presupuesto

El programa cuenta con un presupuesto superior a los ocho mil millones de pesos.

Partida para oaxaqueños

El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, indicó que a la entidad oaxaqueña le tocarán 4 mil 700 millones de pesos para atender 21 mil acciones.