AMLO pide flexibilidad de maestros si se requiere ampliar calendario

CIUDAD DE MÉXICO.- Al asegurar que se respetarán los derechos laborales del magisterio, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió flexibilidad a los maestros para que en zonas donde se requiera ampliar el calendario escolar por los efectos del coronavirus se pueda realizar.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que conforme vayan bajando los índices de contagios por Covid-19 se declararán zonas en semáforo verde y solo de esta manera se podrán reiniciar clases.

"Todo esto se tiene que acordar con los maestros. Tiene que llevarse a cabo considerando los derechos laborales de los maestros, sus vacaciones, pero con el ánimo también de que -como siempre- nos sigan ayudando para que, si se presenta el caso, se pueda reiniciar la labor educativa, se pueda ampliar si se necesita ampliar luego del calendario con la idea de que se repone ese tiempo de vacaciones a los maestros, en fin, que sea flexible".

El mandatario recordó que había una propuesta para que se tomara una sola decisión para el regreso de clases en todo el país, pero se acordó rechazar esta sugerencia, "porque son realidades distintas y se trata de la educación".

"Ya nos han ayudado mucho los padres de familia, mucho, mucho, bueno, los niños, el esfuerzo que han hecho. Entonces, no es tomar una decisión así muy cercana a lo autoritario; porque se podría decir: Con eso ya se termina el curso, el ciclo escolar, pero imagínense todo mayo y todavía todo junio, y va a haber lugares en donde se pueda, de acuerdo a las proyecciones, reiniciar. Optamos por definir de acuerdo a las características de cada región, cómo se vayan presentando los hechos, no así de manera uniforme, homogénea, porque no es así México".

Reiteró que en el regreso a clases se debe de tomar en cuenta la opinión de maestros y de autoridades locales, "pero el lineamiento general del gobierno federal es que el regreso a clases se dé a partir de la situación en que se encuentre la epidemia en cada región del país, en cada estado del país (…) el consenso, sin perjudicar al magisterio; es decir, dejando a salvo los derechos de las maestras, de los maestros y al mismo tiempo pensando en los niños, en los estudiantes y en los padres de familia, pensando en todos. Así vamos a tomar esta decisión para la normalidad o la nueva normalidad en materia educativa".