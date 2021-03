AMLO pide indagar por unos amparos

En la Prodecon ya “se encariñaron con el cargo...”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia, que pida al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar por qué se han otorgado amparos que impiden que el Ejecutivo federal envíe una terna al Senado para nombrar al titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

En su conferencia de prensa, López Obrador denunció que su gobierno lleva dos años tratando de enviar una terna al Senado pero quienes manejan la Prodecon presentan amparos porque “ya se encariñaron” con el cargo y no lo quieren dejar.

“Llevamos como dos años queriendo nombrar al procurador de la Defensa de los Contribuyentes y el procedimiento consiste en que tengo que enviar una terna al Senado para que lo elija; pues no he podido nombrar en dos años, porque son dos o tres veces que se envió la terna y se amparan los que están de hecho, de facto, encargados de la Procuraduría... ya se encariñaron y no quieren dejar el cargo, por algo será”, declaró el Presidente.

“Ya también le pedí al consejero jurídico que tratara el tema con el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata? ¿por qué quieren permanecer ahí? Todos estos casos los vamos a ventilar”, agregó.