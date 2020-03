AMLO pide no despedir a empleados durante crisis de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al sector empresarial a que durante la crisis del coronavirus no despidan a sus empleados porque eso es ilegal e injusto.

"Hago un llamado a los empresarios a que tengan dimensión social y que no despidan a sus trabajadores".

En un vídeo mensaje, que grabó en el convento de Yanhuitlán, el Presidente dijo que no mencionará a dicha empresa que presuntamente va a despedir a su personal porque quiere que rectifiquen y que ayuden porque según la Ley no hay fundamentos para los despidos.

"No hay una declaratoria de emergencia sanitaria, no pueden despedirlos y no pagarles a los trabajadores, eso es una gran injusticia. Fustigó que los empresarios no deben de aprovechar de la crisis de salud, para hacer cosas indebidas".