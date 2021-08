AMLO pide que renuncien los magistrados del Trife ''por dignidad''

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) afronta una crisis y todos sus magistrados deberían renunciar "por dignidad".

Luego de la destitución de José Luis Vargas como presidente del tribunal electoral, López Obrador recordó que a quien nombraron como sucesor, Reyes Rodríguez Mondragón, lo insultó en Twitter el año pasado en un mensaje donde incluso le deseaba la muerte.

Niega que insultó a López Obrador

Sin embargo, en una entrevista hoy, Rodríguez Mondragón afirmó que él nunca escribió un tuit donde se insultaba al presidente.

Aclaró que no le hackearon la cuenta sino que alguien creó una imagen de tuit manipulada con diseño, de modo que presentó denuncia y decidió cerrar su cuenta de Twitter.

Relativo al 𝐭𝐮𝐢𝐭 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐨:

1⃣ Fue un montaje para desacreditar mi labor en el #TEPJF y a mi persona.

2⃣ Reitero mi profundo respeto a la persona y a la investidura del presidente de la República.

3⃣ Denuncié los hechos 09/10/20 @FGRMexico 👉 https://t.co/9I2VjgKyck

RRM — Reyes Rodríguez (@ReyesRdzM) August 5, 2021

Durante la sesión de ayer cinco magistrados del Tepjf promovieron la destitución de Vargas, quien denunció un "golpe de Estado" y suspendió el encuentro.

Los cinco miembros convocaron a una sesión paralela en la que nombraron a Rodríguez Mondragón nuevo presidente del tribunal.

José Luis Vargas, bajo investigación de la UIF

Cabe señalar que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) investiga a José Luis Vargas por gastos de 36.7 millones de pesos de 2013 a la fecha pese a que declaró un ingreso de 16.7 millones de pesos en ese período.

Hoy, en la conferencia mañanera, López Obrador calificó como "una vergüenza" y "una descomposición" la crisis del Tribunal Electoral.

Y aseguró que el organismo necesita una limpia y una reforma, de modo que llamó a que "por dignidad" deberían de renunciar todos los magistrados.

"Resulta que el que eligieron (Rodríguez Mondragón) en una ocasión me insultó. Lo comento para probar las características de estas personas", criticó.

Amerita reforma constitucional, opina AMLO

"La verdad es que hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición. De ahí la necesitad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral", dijo el presidente.

"Es una situación grave que amerita que haya una reforma constitucional para limpiar a los organismo, el INE, y el Tribunal (…) ya es tiempo de que las cosas cambien".

Subrayó que deberían de renunciar todos por dignidad, por respeto a los ciudadanos.

"No pueden mantener esa conducta completamente inmoral, una autoridad así, imagínense, pero bueno".

Niega una injerencia en otro poder público

"No es ninguna injerencia de nada, es opinar, porque sí es un asunto lamentable que da vergüenza", señaló.

¿Ve otros interés en esto?, se le preguntó en Palacio Nacional.

"No, no me meto en eso, porque es politiquería, no estoy para eso", respondió López Obrador.

"Nada mas que esto ayuda a comprender el nivel de descomposición que existe en este organismo en esta institución y de porqué una reforma, pero esto es un corolario de una serie de decisiones que se han tomado en contra de la democracia", precisó.

"Lo que hicieron de quitarle las candidaturas al representante de Michoacán (Raúl Morón) o de Guerrero (Félix Salgado Macedonio), con contradicciones evidentes en sus resoluciones, primero dicen el INE exagera, y si debe de sancionarse pero no quitándoles la candidatura, eso fue lo primero que resolvió".

Con información de EFE, El Universal y Megamedia