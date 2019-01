AMLO pide serenidad

Acusa de ceguera a sus antecesores por el “huachicol”

CIUDAD DE MÉXICO (EFE , El Universal y Notimex).— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió ayer a la ciudadanía “serenidad y tranquilidad” ante el creciente problema de escasez de combustibles en varios estados y en la capital, y aseguró que el servicio se normalizará pronto.

“Pedirle a los ciudadanos que actúen con serenidad y con tranquilidad. (…) Estamos en proceso de normalizar el abasto”, aseguró en su rueda de prensa.

El tabasqueño reiteró que hay “suficiente” gasolina en el país para atender la demanda, y que los problemas de suministro se deben a un cambio en el modelo de entrega a las estaciones de servicio de Pemex para evitar el robo de combustibles.

López Obrador reconoció que el uso de redes alternas generó estas demoras, retrasos y desabasto pero indicó que reabrir los ductos sería aceptar y tolerar el robo, por lo que instó a resistir.

El presidente señaló de omisión en el robo de combustible a sus antecesores Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, ya que sabían sobre el alto índice de ese delito.

“Las autoridades sabían. Tolerancia, vamos a decir, de todos, omisión. Lo sabían todos, desde (Vicente) Fox, quién le siguió, (Felipe) Calderón, todos. No, sobre este tema no (hablamos con Enrique Peña Nieto). Es evidente que se sabía, tan se sabía que el sistema de información lo encontramos establecido, no así el sistema de información sobre homicidios o robos”, acusó López Obrador.

También afirmó que había una especie de ceguera y cuestionó que no fue posible que nadie se haya dado cuenta que se robaban mil pipas de combustible al día.

“Era una especie de tolerancia, algo pactado o que se daba por hecho, pero de tiempo atrás, estamos hablando de tres sexenios”, enfatizó el mandatario.

Sin embargo, aseguró que anteayer fue el día en que menos pipas de combustible se robaron en los últimos años, pues se registraron solamente 27 pipas robadas.

Añadió que una fuga en un ducto de Hidalgo dificultó la llegada de hidrocarburo a Ciudad de México pero agregó que este conducto se arreglará hoy.

Ayer a través de un vídeo, el gobierno federal solicitó a los automovilistas que eviten las compras generadas por el pánico, como parte de una campaña para “rescatar la soberanía”.

En Twitter, el gobierno exhortó a la población a denunciar el robo de combustible para ayudar a limpiar de corrupción a Pemex, “ya que cuidar los recursos del país es tarea de todos.

Responde Calderón

Ante los señalamientos de López Obrador, el expresidente Felipe Calderón respondió en Twitter que él combatió el “huachicoleo” durante su gobierno.

“El gobierno que tuve el honor de encabezar combatió con firmeza todas las formas de crimen organizado, incluyendo la del robo de gasolinas, sin afectar a los consumidores. Las pérdidas por este concepto y las fugas detectadas eran más de diez veces menores de lo que hay ahora”, escribió.