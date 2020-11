AMLO pone en duda que el cubrebocas funcione contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aún no se sabe a "ciencia cierta" si el cubrebocas funciona y dijo que no se lo pone porque no está infectado de Covid-19.

"No me pongo (cubrebocas) porque guardo la distancia y porque el doctor me dice que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas", afirmó.

Aunque él no lo usa, elogió que el pueblo sí lo haga "porque es muy consciente" de la pandemia de Covid-19.

En su conferencia matutina, AMLO destacó que la mayoría de gente lleva cubrebocas en la calle "aun sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda".

"Si yo algún día me pongo cubrebocas sería por la gente, por respeto a la gente", puntualizó.

El presidente se mantiene en su postura a pesar que desde hace meses la mayoría de autoridades sanitarias recomiendan usar la mascarilla en la calle y es obligatorio en espacios cerrados como tiendas y restaurantes.

Se lo dice López-Gatell

López Obrador asegura que no lo lleva porque se lo dice López-Gatell, el encargado de diseñar la estrategia contra el coronavirus.

Cabe señalar que López-Gatell en marzo cuestionaba la evidencia científica del cubrebocas pero posteriormente recomendó su uso.

Científicos como Mario Molina, ganador del Premio Nobel fallecido en octubre, han defendido la utilidad de este instrumento y pidieron a López Obrador que lo use en público para dar ejemplo a la población.

Aun así, es habitual ver al mandatario en actos públicos rodeado de autoridades, como gobernadores o miembros de su gabinete, que llevan cubrebocas menos él.

"Cuando no hay corrupción"

Ante las críticas de la oposición, llegó a decir en julio que se lo pondría en público cuando no haya corrupción en México.

Desde la llegada del coronavirus al país, en febrero, buena parte del gabinete de López Obrador ya enfermó de Covid-19, como el secretario de Marina, Rafael Ojeda.

También el secretario de Transportes, Jorge Arganis; el de Agricultura, Víctor Villalobos; la de Energía, Rocío Nahle; el de Hacienda, Arturo Herrera, y la de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

También la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como 11 gobernadores estatales más.

Con 92,100 fallecidos y 933,155 casos México es cuarto país del mundo en decesos mientras siete de los 32 estados del país están viviendo rebrotes.