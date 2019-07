AMLO: Por caros, se revisarán los contratos de internet para el gobierno

MÉXICO.- Ya se revisan los contratos de “empresas de influyentes que vendían internet al gobierno”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario informó hoy que estas medidas se realizan porque se pagaba mucho por el servicio para espacios públicos, empresas y universidades.

En su conferencia mañanera, dijo que se investiga “qué empresas eran y cuánto cobraban”.

Tráfico de influencias

De acuerdo con el mandatario, esas firmas “se rayaban en todo, abusaban porque todo era influyentismo, era darles contratos a diestra y siniestra a empresas ni siquiera especializadas, sino a intermediarios que eran los influyentes”.

Criticó que se difunde mucho que “la UNAM se quedará sin internet, es como lo de que ‘los niños se quedarán sin medicinas’, pero se informará bien y sin chantajes” sobre el tema del internet.

“Lo que queremos es que no haya corrupción” en los contratos, reiteró.

México, “desconectado”

El jefe del Ejecutivo federal señaló que invitará al oficial mayor de Hacienda para que dé a conocer los contratos por servicios de internet y comunicación.

Muchas veces la suspensión es por vencimientos y renovación, y otras porque “quieren mantener privilegios de contratos y eso ya no puede ser”, aseguró.

“Les informo que no hay internet en el 75 por ciento del país. ¿Por qué no se ha dicho que no hay ni en las cabeceras municipales? Nadie dice nada y ahora por esto sí, es nota” en los medios informativos.

“No estoy en contra de la tecnología; si los contratos están bien, se respetarán”, garantizó el mandatario, tras señalar que “nadie se quedará sin comunicación”.