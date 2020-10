AMLO, “Preparado para posible rebrote” de Covid

AMLO asegura: “Tenemos el apoyo de los médicos”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está preparado para afrontar un posible rebrote de Covid-19, pero resaltó que lo que más le importa es que se reduzca el número de fallecimientos por esta pandemia.

¿Estaría México preparado para un eventual rebrote? Sí, porque contamos con el apoyo de los médicos, dijo.

“El reporte que tengo es que tenemos 31% de ocupación de camas con ventilador, es decir, 69% de disponibilidad nacional”, detalló el mandatario.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que ha disminuido el número de fallecimientos por esta pandemia, por lo que, dijo, no se puede considerar que hay una situación de alarma.

“Tengo un parámetro, que es el que me importa más de todos; no solo es si tenemos capacidad para atender enfermos, desde luego que eso nos interesa, nos importa, o el número de contagios, pero lo que más me importa es que no haya fallecimientos. No tenemos todavía una situación de alarma, ha ido bajando el número de fallecidos”, expresó.

“Tiene que ver con una serie de factores, no solo con el que esté disminuyendo la intensidad de la pandemia, tiene que ver con mejor atención cada día a los enfermos o afectados”, insistió.

Al manifestar que la estrategia que el gobierno federal ha implementado para hacer frente al coronavirus “ha funcionado en general”, López Obrador pidió a la población no confiarse y seguir con todas las medidas de sana distancia y las recomendaciones que han difundido las autoridades.

“Nada más informarle a la gente, decir: no hay que confiarse, hay que seguir con la sana distancia, hay que seguir con las medidas de higiene, con todo lo que se ha recomendado, todo lo que ha dicho durante muchos días aquí el doctor Hugo López-Gatell, ya todos hemos aprendido a cuidarnos”, señaló.

Anteayer viernes el presidente emitió un decreto para que el 23 de octubre quede establecido legalmente como el Día del Médico.

Covid-19 Dicho

El expresidente Felipe Calderón retomó en redes sociales el dicho de AMLO: “No robar y no traicionar, eso ayuda para que no te dé el coronavirus”.

Positivos a Covid

Tras esta declaración, en un vídeo se enlista a miembros de Morena y funcionario del gabinete que han dado positivos a Covid: Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, Antonio Attolini y Gibrán Ramírez, e Irma Eréndira Sandoval (SFP), Zoé Robledo (IMSS), el almirante José Rafael Ojeda Durán (Marina), Rocío Nahle (Energía), Jorge Arganis (SCT), Ricardo Sheffield (Profeco) y Arturo Herrera (Hacienda).