AMLO presenta a Zoé Robledo en la conferencia matutina

CIUDAD DE MÉXICO. (Notimex).- El nuevo director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que ayer se reunió con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para revisar las finanzas del instituto y se encontró que al primer trimestre del año el presupuesto para suministros, incluyendo medicinas, fue de siete mil 479 millones de pesos y se gastaron seis mil 979 millones, equivalente a 94 por ciento.



Al ser presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, advirtió que no gastar no significa necesariamente ahorro y por eso se revisarán las compras para que sean eficientes y cuenten con la debida prioridad para invertir bien.



El Ejecutivo federal ratificó su confianza en el nuevo directivo del IMSS y aseguró que habrá pleno control en el gasto para la compra de medicamento. De hecho, el año pasado el IMSS y el ISSSTE gastaron 55 mil millones de pesos en medicamentos; sin embargo, no hay abasto suficiente, “eso no puede ser” y por ello no se descartan licitaciones internacionales.