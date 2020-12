AMLO presenta decálogo para prevenir contagios en fiestas navideñas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población, en especial de Ciudad de México, para que en las fiestas navideñas se actúe con responsabilidad para evitar contagios de Covid-19.

En su conferencia matutina, insistió en que no habrá medidas coercitivas, como toques de queda, pero presentó un decálogo para prevenir contagios:

1. Si no tenemos nada qué hacer, no salgamos a la calle.

2. Si es necesario salir, guardar la sana distancia.

3. Evitar visitas, para lo cual propone comunicarse por teléfono.

4. Reunirse solo entre habitantes de la misma casa.

5. No realizar fiestas ni reuniones con familiares o amigos.

En caso de síntomas

6. Si presentas síntomas de Covid-19, buscar atención médica a través de Locatel (55-56-58-11-11) o al 911.

7. Si se presentan síntomas, hacerse la prueba.

8. De ser necesario, acudir pronto a la clínica, centro de salud u hospital más cercano en busca de atención.

9. Dejar los regalos de Navidad para otro momento. "Regala afecto, cariño, amor, no lo compres".

10. El gobierno ampliará el número de camas, equipos, enfermeras, doctores. "Es mejor prevenir que lamentar".

Llama a no relajar las medidas

En la conferencia, pidió a los ciudadanos que no relajen las medidas sanitarias para combatir la pandemia.

"Si no tenemos nada a qué salir verdaderamente, no salgamos a la calle", apuntó, y pidió no hacer fiestas ni reuniones amplias.