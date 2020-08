AMLO presume recuperación de empleos en primeros 8 días de agosto

MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que la economía formal ha comenzado a recuperarse y en los primeros 8 días de agosto se dejaron de perder empleos.

Una buena noticia: ya en agosto, después de cinco meses de pérdida de empleo, empezamos a crecer con nuevas plazas o por recontrataciones. Poco a poco nos estamos recuperando. ¡Ánimo!https://t.co/vGd3a4WgRh pic.twitter.com/EP1QbvcDPX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 8, 2020

Añadió que se han creado casi 15 mil nuevas fuentes de trabajo, con registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"La importante noticia es que los días que van de agosto ya se han contratado casi 15 mil nuevos empleos, 14 mil 945 hasta el día de ayer (viernes), ya dejamos de perder empleos y ya vamos para arriba. Por eso hablé de la figura de la V que nos fuimos al fondo, ya tocamos fondo y ya vamos de salida, espero que terminemos agosto con nuevos empleos y ya de ahí para adelante", señaló.

"Ya hay más actividad en la calle"

En su vídeo mensaje sabatino, desde la Biblioteca de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que este es un buen indicador de que se está superando la crisis económica, además de que la economía informal también ya está repuntando.

"Porque ya hay más actividad en la calle, con los protocolos de salud empiezan a abrirse los establecimientos comerciales y negocios", refirió.

El presidente López Obrador destacó que esos buenos resultados se deben a que la estrategia aplicada por su gobierno, para enfrentar la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

"Nuestro modelo ha demostrado su eficacia, porque al destinar recursos del presupuesto abajo, acompañado de las benditas remesas, lo que envían nuestros paisanos a nuestros familiares que va convertirse en un récord", señaló.

Aseguró que este año podrían llegar en remesas a nuestro país 40 mil millones de dólares y es la principal fuente de ingresos del país a pesar de la pandemia, por eso de nuevo nuestro agradecimiento a los paisanos.

El Presidente subrayó que además, en la crisis no se cayó el sector primario, no ha habido inflación ni carestía, lo que ha evitado que no haya una crisis de consumo, ni una crisis de bienestar social.