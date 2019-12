AMLO promete mejorar el sistema de salud federal en un año

CIUDAD DE MÉXICO.- Al reconocer que el sector salud es uno de los pendientes de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en un año mejorará el Sistema de Salud federal.

“Me gustaría que en un año nos volvamos a reunir, antes del 1 de diciembre del año próximo y escuchar aquí un informe de que ya está funcionando el sistema de salud”, aseguró luego de participar como testigo de honor en la Instalación de la Junta de Gobierno del Instituto de Salud para el Bienestar en Palacio Nacional.

Acompañado por integrantes de su Gabinete y Gobernadores, el titular del Ejecutivo aseguró que para sacar adelante el Sistema de Salud y el servicio de salud pública, además tiene que haber resultados.

“Ahora sí que me canso ganso”.

Afirmó que para mejorar el sistema de salud hay voluntad política y sobre todo se cuenta con recursos públicos porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020 se asignó un presupuesto adicional de 40 mil millones de pesos para este programa.

“Entonces si hay recursos suficientes para que se tengan buenos resultados en el corto y mediano plazo y es responsabilidad de Juan Ferrer y su equipo, para que nos podamos sentir muy contentos y satisfechos que ya se está atendiendo este problema, que todavía no se resuelve, son de los asuntos pendientes que tenemos”, reiteró.

Con Insabi se fortalecerá las necesidades de salud En un breve mensaje, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que el Insabi nace con ausencia de miedo y será la punta de lanza para fortalecer las necesidades de salud que requieren los mexicanos.

“Necesitamos personas convencidas de que llevar a la realidad el Insabi es necesario para fortalecer lo que requieren nuestros ciudadanos en materia de salud, la salud no no puede ser una mentira ni confundirnos con no estar enfermos”.