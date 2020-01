AMLO promete solución a la inseguridad hasta diciembre

La paz tiene fecha

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el 1 de diciembre de este año habrá una solución al problema de inseguridad porque su gobierno ya logró controlar la tendencia al alza de los homicidios dolosos.

“Es muy delicado el problema, habrá solución pronto, el 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación, en este año habrá resultados”, aseguró en su conferencia de prensa mañanera.

El presidente fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos, quien —con datos oficiales— señaló que 2019 cerrará como el año más violento y que si no tenía pensado cambiar a su gabinete de seguridad ante los magros resultados.

“Eso sí calienta”, reviró el titular del Ejecutivo, al reconocer que el tema de seguridad es una asignatura pendiente que su administración no ha resuelto.

“La explicación es que se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y la violencia, no se atendieron las causas, no se crearon empleos, los salarios de los mexicanos son los más bajos del mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la impunidad, no había autoridad, no había una línea o una frontera que dividiera a la autoridad y la delincuencia, estás enterado del caso García Luna. Estas bandas no surgieron el año pasado”.

Con gráficas y estadísticas sobre los homicidios dolosos en el país, López Obrador señaló que “ya logramos detener la tenencia hacia el alza en la incidencia delictiva”.

“Sí hubo un aumentó, pero no igual como venía sucediendo año con año... estamos consiguiendo controlar la tendencia en el aumento de estos delitos”, insistió.

Agregó que la corrupción en el país era de las más elevadas del mundo y que se abandonó a los jóvenes. Además, denunció que se impuso la protección a los corruptos y la impunidad.

Atribuyó a todo este contexto la violencia actual. “Estas bandas que operan no surgieron el año pasado”.

“Pero el pasado año es el peor que se ha vivido. (...) Algo no está funcionando”, le rebatió el periodista.

“Hay una profunda descomposición”, respondió López Obrador, quien habló de “crisis y decadencia”.

Positivamente, el tabasqueño dijo que se ha detenido la tendencia al alza de la incidencia delictiva.

Así, si en otros años el número de asesinatos crecían interanualmente entre 2% y 3%, ahora calcula que la cifra de homicidios crece, pero a un ritmo del 0.1%.

México registró 31,688 asesinatos en los primeros once meses de 2019, un 2.7% de aumento en relación con el mismo periodo de 2018, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

De continuar con esta tendencia, 2019 cerrará como el más violento en México desde que empezaron los registros hace más de dos décadas, al superar los más de 33,000 muertos de 2018.

Fosas

Tabasco

Hallan fosa clandestina con cinco cadáveres en una zona del estado de Tabasco.

Cinco cuerpos

La fiscalía tabasqueña informó que hallaron los cuerpos de cinco adultos después de pasar aproximadamente un día excavando. Agregaron que todavía no podían determinar sus edades ni identidades.

Indicios de más

Señaló que existen indicios de que habrían más cuerpos en la fosa, por lo que seguirán excavando.

