AMLO propone que la fiscalía revise antecedentes de candidatos

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aquellas personas con antecedentes penales no deben de ser candidatos a algún puesto de elección popular.

El mandatario propuso que la Fiscalía General de la República (FGR) revise si los candidatos están relacionados con alguna carpeta de investigación o tienen antecedentes penales.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal manifestó que los partidos deben tener cuidado con sus postulaciones.

"Los que tienen antecedentes penales no deben de ser candidatos. En el momento de registrar las candidaturas tienen que tienen que presentar una carta de no antecedentes penales'', dijo López Obrador.

"Es una recomendación. Yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos, sería muy bueno que se investigara; que se preguntara las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación''.

''Además de la carta de no antecedentes penales, sería muy bueno que cuando se tengan todos los candidatos los partidos; le van a dar trabajo a la Fiscalía, sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en expedientes", comentó.