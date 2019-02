AMLO: Que tomen todas las oficinas, no vamos a ceder

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no cederá y no entregará los recursos económicos a organizaciones sociales, civiles ni a partidos políticos u otros intermediarios.

“No les gusta el cambio. Pero no vamos nosotros a entregar dinero a organizaciones, o sea, los apoyos van directo a los beneficiarios, no va a haber intermediarios. Entonces, que nos amenazan de que nos van a tomar las oficinas. Que tomen todas las oficinas, pero no vamos a ceder. Se bacaba la corrupción”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, en alusión a las protestas por la suspensión de recursos federales a las estancias infantiles.

El caso ABC

López Obrador explicó que el programa de estancias infantiles está bajo revisión, porque busca evitar casos como la tragedia de la guardería ABC de Sonora, donde fallecieron 49 niños, y que los partidos políticos no participen en el manejo de los recursos.

“El gobierno el año pasado destinó más de 3 mil millones de pesos, lo primero que me preocupó fue la situación de las estancias infantiles, porque no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos tener problemas, queremos evitar cualquier situación (…) por un programa parecido sucedió lo del ABC”, dijo.

Sin intermediación

El funcionario expresó que el anterior gobierno federal daba dinero a las organizaciones sociales y civiles, pero eso en su administración se acabó. El Presidente dijo que seguirán apoyando este programa, sobre todo a las madres solteras que no tienen dónde dejar a sus hijos para ir a trabajar, pero por medio de un mecanismo para que sea de manera directa, “sin intermediación”, porque hay participación partidista en el programa, como es el caso del PAN.

“Esto lo digo porque salió en defensa del programa la señora (…), la senadora Josefina Vázquez Mota, con todo respeto, se vio involucrada en una situación donde a una fundación le entregaron recursos para defender, para apoyar a migrantes”, agregó.

“Tengo pruebas…”

López Obrador señaló que su administración transparentará los censos del Bienestar y todos los recursos que se entreguen, “porque si no, no va a cambiar esto. “Tengo pruebas de que se disponía de recursos, supuestamente para ayudar a la gente, pero no recibía el dinero o no lo recibían completo (…), pero de una vez aprovecho para decirle cuál es la postura del gobierno: Las puertas están abiertas, se dialoga, pero no va a haber dinero para las organizaciones sociales, ni de la sociedad civil. Todo se va a entregar de manera directa a los beneficiarios”, insistió.