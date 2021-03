AMLO quiere quitar al auditor y poner a alguien sumiso: Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO.- El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acusó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere aprovechar la coyuntura con la Auditoria Superior de Federación para deshacerse de su titular, David Colmenares y poner a una gente suya.

En un nuevo vídeo, Anaya refiere: "el gobierno quiere aprovechar el viaje para deshacerse del titular de la Auditoría Superior de la Federación. Quitarlo y poner a una gente suya. Alguien sumiso y obediente que no se vuelva a atrever a decir que hay corrupción y torpezas en el gobierno de López Obrador".

Dice la ASF que el costo de cancelar el aeropuerto fue de 300 mil millones. AMLO refuta diciendo que ¡SOLO tiró a la basura 110 mil millones! MORENA amenaza con destituir al titular por atreverse a cuestionar a su amado líder. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? pic.twitter.com/xMDuboSwuH — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 1, 2021

Explicó que esta semana "van a sentar al auditor en el banquillo de los acusados" y muy probablemente no solo lo obligarán a retractarse, sino que acabarán destituyéndolo", dijo.

Por eso, Anaya hace un llamado a todos los legisladores "a no caer en el perverso juego de López Obrador: no desacrediten a la Auditoría. Si hay algún error, que se corrija, pero no tiren toda la vajilla a la basura nomás porque se rompió un plato. No desacrediten el trabajo de esas tres mil personas que cumplen con el deber, sí, incómodo para los políticos, pero necesario de revisar la forma en que el gobierno gasta el dinero".

''A este paso no va a quedar nadie que se atreva a levantar la voz frente al presidente," concluyó.

Ricardo Anaya dijo que el Informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del primer año de gobierno de López Obrador, y sobre la carta que el presidente envió al Congreso quejándose de su contenido y pidiendo que se investigue.

Anaya aclarara que la ASF es un órgano técnico, no político, en el que laboran más de tres mil personas: matemáticos, actuarias, ingenieros, contadoras, abogados, cuyo trabajo es revisar "con lupa" cómo gasta el gobierno el Presupuesto.

"De hecho, mucha de la corrupción de sexenios pasados la sabemos gracias a esas tres mil personas, porque igual señalan la corrupción del PRI que la del PAN y ahora la de Morena", aclara Anaya.

Afirma que: "lo primero que sorprende es que solo hay un año en todo el sexenio de Peña en el que hubo más irregularidades que en el primero de López Obrador. Entonces, todo ese cuento del combate a la corrupción, pues parece que es una vil mentira".

Ante esto, Anaya asegura que "la disculpa salió peor que la culpa".